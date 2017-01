El revelador tuit de Chano

Lo cierto es que este domingo -ya dado de alta de su segunda internación- él mismo se encargó de llevar tranquilidad a sus seguidores y expresó: "Me interné voluntariamente en el Sanatorio Cantegril de Punta del Este por precaución y debido a que no me sentía muy bien. Considerando la internación que tuve pocos días atrás en Buenos Aires me pareció lo más prudente. Gracias a Dios me siento muy bien y me encuentro en óptimas condiciones médicas".

Ya recuperado, el ex cantante de Tan Biónica se jugó en Twitter con un mensaje un tanto polémico y revelador, utilizando un fragmento de un reconocido tema de La Bersuit Vergarabat: "Yo tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar. Estoy enamorado".

Embed Yo tomo para no enamorarme, me enamoro para no tomar . Estoy enamorado — CH❗️⚡️ (@CHANOTB) 16 de enero de 2017



