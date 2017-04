El santafesino Gastón Rossi volvería al TC Mouras

El piloto santafesino Gastón Leonardo Rossi brindó una conferencia de prensa en un restó bar de avenida Rivadavia y Boulevard Pelegrini, en el cual se refirió a la actualidad deportiva, que por el momento lo tiene sin actividad.





En febrero puso en marcha el sueño en la categoría TC Pista, pero el destacado piloto resaltó que "hoy con el diario del lunes creo que con la vorágine del debut nos equivocamos en arrancar la temporada cuando por ahí no estaban las condiciones económicas dadas. Solo pudimos correr en Viedma la primera fecha porque no pudimos cerrar el presupuesto. Nos bajamos de la segunda, de la tercera y ahora definitivamente".





El deportista santafesino que ahora vive en Buenos Aires, comentó que "es una lástima porque vienen circuitos en el cual nosotros podríamos haber andado muy bien, como el caso de Olavarría, que fuimos a probar antes de que arranque el campeonato, y los chicos que están probando ahora hicieron los mismos tiempos que yo en las pruebas. Igualmente, en ese circuito sigo siendo el más rápido, y este fin de semana nos tocaba Concepción del Uruguay, que es un trazado que a mí me encanta, porque nos ha ido bien. Al margen del rendimiento del auto, siempre obtuve buenos resultados, y la verdad, es que va a ser feo verlo desde casa".





Más consideraciones

En relación a lo que viene, Gastón sostuvo que "salió ese proyecto que se está armando con José María Garabano quien me ha dejado trabajar en su equipo como ingeniero de pista. Me ha gustado mucho su forma de trabajar, la de hacer las cosas, y la idea es darnos una mano mutua. Él tiene un auto parado que es el que corría Leo Nowac en el TC Pista, el cual ganó en Concepción del Uruguay, la he ido a ver y no le hace falta nada al auto. Le funcionan muy bien los motores, viene de ganar en el Mouras, con su preparación y eso me entusiasma".









Rossi.jpg En acción. El auto que utilizó en la temporada pasada en el TC Mouras, categoría a la que regresará pronto.















"Ya hablé con Hugo Mazzacane para seguir ligado a la ACTC, y seguramente iremos a otra categoría bajo el ala de esta organización, y seguramente volveremos al TC Mouras, con el objetivo de hacer lo que queda del año. Igualmente vamos a estar más tranquilos con el tema del presupuesto, así que es otro tema que considero positivo. Pero siempre con el objetivo de pelear el campeonato, en la medida que se pueda ganarlo, eso nos posibilitaría hacer un año en el TC Pista, y luego pasar al TC", sostuvo el pibe que corrió en el Coiro Dole Racing con el Chevrolet número 7 el año pasado.





Rossi refrendó que estará presente en la próxima competencia del TC Mouras cuando visiten el 23 de abril el autódromo de La Plata. "Agradezco a Lotería de Santa Fe por el apoyo para poder volver a correr y a disfrutar de lo que hago. Vuelvo al TC Mouras con el objetivo de pelear el campeonato y con la idea de terminar el año bien arriba en el campeonato para armar un buen presupuesto que me permita volver al TC Pista", afirmó.





En cuanto a lo acontecido el año pasado, comentó que "en el TC Mouras fueron más graves los errores que han cometido la gente del equipo que yo conformaba, en diferentes momentos del año, por ahí el que más dolió fue en los playoffs, había que ser muy regular, porque había mucha paridad entre los competidores. El imponderable de la primera fecha nos imposibilitó llegar con más chances a la última carrera".

"Fue un año tremendo la temporada pasada con el TC Mouras, a tal punto que los chicos que compitieron conmigo están consiguiendo buenos resultados, y eso habla a las claras del nivel de los pilotos y en la preparación de los autos. Pero en la vuelta tendremos como objetivo alcanzar el campeonato", concluyó el santafesino.