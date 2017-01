El secreto de Moria para bajar de peso

En diciembre de 2016, Moria Casán sorprendió al mostrar su renovadísima figura.





Detrás de la silueta de Moria, "El Doctor Ortomolecular". Claro, no se llama así, sino Rubén Mühlberger, quien trata a la diva. El médico reveló: "A Moria le apliqué un plan de rejuvenecimiento".





Algunos tips de la dieta de Moria:





- "Le inyecto celuloterapia"

- Cirugía láser: "Ya no se está operando con la cirugía convencional. Es fibra óptica".

- Una cucharada de aceite de coco antes de cada comida.

- Para reorganizar los neurotransmisores, "toxina de abejas" (rejuvenece): "No de cualquier abeja, solo un grupo originario de África".





Según publica El Trece Tv, chocha con su nueva figura, Moria Casán confesó: "Saben la edad que tengo, pero este año siento que tengo otro cuerpo... Esto no es darme unas pastillitas, es prevenir las enfermedades. Yo soy paladín de la salud, porque amo mi salud", dijo Moria y agregó: "No puedo creer que se me fueron las caderas".





Qué Pasa Salta