El simple gesto que reflejó la historia de vida de una pareja

Bajo el título "La foto que enterneció a Santa Fe" que se publicó en la página de www.unosantafe.com.ar y en sus redes sociales, la imagen del matrimonio conformado por Juana "Chopi" López y Jorge López tuvo un importante efecto entre los internautas. La escena que se contempla es simple pero refleja un importante número de sentimientos: respaldo, cariño, entendimiento, compañía y sobre todo: amor. Ese amor que solo se construye al andar el mismo camino y en el que el entendimiento y el respeto hacia el otro son esenciales.

En la escena "Chopi", como la conocen sus familiares y amigos, se apoya tiernamente en el hombro de su marido. Aparece como susurrando algo a su oído, mirando los dos hacia el mismo ángulo. Una postal de domingo real, sin filtro ni efectos de los programas a los cuales las redes sociales acostumbraron a la mayoría de las personas.





"Estoy asombrada", dice Juana "Chopi" López a UNO al hablar de la repercusión que tuvo una foto de la cotidianidad que vive con su esposo. Este domingo cuando paseaban en la plaza 25 de Mayo, un joven los retrató al sentirse conmovido con el gesto del cariño que se tenían. La imagen se volvió viral con el correr de los días y la historia de los enamorados enterneció a todos.





Desde que lo vio entrar con un traje de hilo blanco impecable a una fiesta, en 1950, "Chopi" se enamoró. Con un disfraz de hormiguita viajera, Jorge la sacó a bailar y no se separaron nunca más. Sobre esa noche Juana describe: "Fue una cosa increíble". Se acompañaron en todos los momentos de la vida y aconseja "hay que ser muy tolerante y muy comprensivo".

Embed Mirá lo que dijo el #hijo artista de los #ancianos #tiernos de la plaza tras la viralización de la #foto►https://t.co/ZroflAPMz2 pic.twitter.com/xlSBW1Cx97 — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) March 21, 2017



"Salimos a pasear todas las tardes porque él ya no camina nada. Toda su vida ha sido un hombre muy hiperactivo, entonces para tranquilizarlo lo llevamos casi todos los días a la plaza. Nos acompaña nuestra cuidadora, y justo en ese momento la chica se había cruzado a ver cómo se estaba casando una pareja en la catedral. Ahí es cuando nos quedamos mirando y yo lo abrazo", explicó.

Por su parte, María Susana López hija del matrimonio, contó: "La verdad es que estoy absolutamente sorprendida por lo que fue esa foto, toda la conmoción que generó en la gente".

El gesto que a muchos llamó la atención es parte de la rutina diaria que este matrimonio mantiene desde hace años. Normalmente a la tarde la pareja acostumbra a pasear por la plaza 25 de Mayo en donde se registró la imagen.





"Ya hace casi 60 años que están casados y que están juntos desde que mi madre tenía 18 años, hoy él tiene 87 y ella 86. Prácticamente una vida entera juntos", recuerda la hija.





Al momento de describirlos a Susana se le entrecorta la voz. "Con quien hablés te los van a describir como personas buenas, solidarias, trabajadoras y que han luchado siempre juntos para poder salir adelante", relata la mujer con un poco de nostalgia pero orgullosa.

Hoy Jorge padece Parkinson por lo que no puede caminar, sin embargo lo que la familia más sufre es el efecto que la enfermedad tuvo en su memoria. "No está con la consciencia puesta en el presente, sino que habla mucho del pasado y muchas veces no nos reconoce. Es un poco triste y difícil para nosotros, pero sobre todo para mi mamá que le cuesta aceptarlo", se lamenta Susana.

Embed La #HERMOSA historia de #AMOR de los ancianos de la plaza contada por los #protagonistas ►►► https://t.co/zMfbqtsBkP pic.twitter.com/jIbwtdYITF — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) March 21, 2017



Jorge, de profesión ingeniero químico, trabajó toda su vida en su propia empresa que brindaba asesoramiento a industrias lecheras. "La verdad es que dedicó mucho de su tiempo en trabajar, era su pasión", recuerda su hija.





En tanto que Juana fue maestra, en la última etapa se desempeñó como directora. Una vez jubilada dedicó gran parte de su tiempo a familiares mayores que necesitaban de cuidados y atenciones.

"Los dos fueron personas muy solidarias, con todo el mundo. Quien los necesitaba sabía que estaban ahí para ayudarlo", relató Susana con emoción sin dejar de agregar que sus padres son un ejemplo a seguir.

En su familia el alcance que tuvo la foto provocó entusiasmo y risas. El hermano de Susana, Marcos López, es un fotógrafo reconocido a nivel nacional e internacional. A pesar de las distancias, él también reaccionó a esta imagen, que si bien no es de su autoría logró conmoverlo y es por esto que dedicó unas palabras a través de su muro de Facebook (puede leerse en el apartado). "Anoche hablábamos y me decía que estaba conmovido de ver la foto", agregó Susana.