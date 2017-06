El sueño de la alta competencia

Recientemente se llevó a cabo una conferencia de prensa del piloto santafesino Ian Reutemann quién dio a conocer sus proyectos a encarar en lo que resta de la presente temporada.





El mismo se llevó a cabo en un resto pub de avenida Rivadavia y Bulevard Pellegrini, con el apoyo de la Lotería de Santa Fe. Su padre Mauricio, ha sido clave en el apoyo y en el desarrollo de este jovencito en las pistas.





Desde Humboldt, localidad ubicada en el departamento Las Colonias, y a 60 kilómetros de nuestra capital, es un joven de 14 años que quiere triunfar en el automovilismo sudamericano. Arrancó en el karting de muy chico, acumuló muchos trofeos, tiene muchas carreras ganadas y es toda una promesa. "Arranqué a los 6 años a competir en el karting del Litoral, y esa misma temporada quedé tercero. Fue con un karting vara motor 110, que me lo preparaba un chico de Humboldt".





"Al año siguiente competí siete carreras, en asfalto, iba a la escuela, pero no me quitaba tiempo para estudiar. Ya desde chico me gustaba la mecánica" agregó el oriundo del departamento Las Colonias. En los últimos tiempos estuvo compitiendo en la categoría RF y Parilla Senior del karting de asfalto, y además venía girando y probando un Fórmula Junior bajo su propia estructura.









Más información





Lo que viene es competir con autos de la Fórmula 3 Santafesina, mientras corría en Karting, ya empezó a probar en circuitos con 12 años. "Cuando volvemos de las pruebas siempre trato de colaborar en desarmarlo, ayudo a Rodrigo Leguizamón, a todo su equipo a armar y a ponerlo a punto".





"El paso del karting al auto de fórmula me costó un poco al principio, no le encontraba la vuelta a la caja, renegamos un poco con eso, pero a medida que pasó el tiempo ya me fui acostumbrando y ahora estamos bastante bien encaminados", en esta categoría fórmula todavía no pudo debutar porque requiere 15 años según estable la reglamentación de la FIA.





Mientras espera la posibilidad estuvo viendo Fórmula 3 Brasil, vieja Sudamericana, tuve contacto con un equipo importante, y en los próximos días estaré nuevamente allá. "Surgió la idea de competir en la Fórmula 3 santafesina pero no me dejaron por mi edad, pero luego surgió esta posibilidad de Brasil en la Fórmula 3 Sudamericana, para ver la primera fecha del campeonato".









ian reutemann.jpg











"Pudimos observar como era toda la cuestión allá en Brasil, corrían en Curitiva, buenos autos, de fibra de carbono, y motores de 220 caballos. Ahí nos contactamos de nuevo, y vamos a ir en julio a probar un F3 Sudamericana. Es la categoría con más velocidad antes de la Fórmula 1. Me estoy entrenando mucho físicamente, y aprendiendo inglés, para aprender el idioma".





En el vecino país estará girando sobre un Fómrula 3 Sudamericana con el cual realizará dos tandas de entrenamientos. En este F3 estará sobre un Talara de 220hp, y posteriormente en octubre desembarcará en Italia, allí probará un Fórmula 4. Para ello necesita el apoyo porque sino no se puede lograr lo que está buscando.





Luego, llegará el 11, 12 y 13 de octubre el turno de viajar a Italia. Allí desembarcará en en el circuito de Adria con el equipo Prema quien lo apadrina es la escudería Ferrari. Allí girará con un Fórmula 4. En primer término estará sobre un simulador acompañado de un ingeniero del equipo Prema el cual va a ir explicando todas las opciones del circuito, y posteriormente, estará probando por primera vez el auto acompañado del representante del equipo y obviamente su familia.





"El primer día es una reunión con un ingeniero, con el equipo Prema, que son 150 vueltas en un día. El circuito es en Adria, con chasis de fibra de carbono y motores Ava. Son de 160 HP, pero además de conocer el circuito en Europa, y de también probar, vamos a conocer el equipo Ferrari" señaló el joven piloto oriundo de Humboldt.