¿El tamaño del pene está relacionado con la medida de tus dedos?

Asian Journal of Andrology, cuanto menor es la ratio o longitud relativa, más largo suele ser su miembro viril. Esto no es magia ni quiromancia (lectura esotérica de la mano), sino resultado de una medición estadística que vincula el nivel de testosterona con la interrelación del tamaño de estos dos dedos; según un estudio coreano publicado en la revistacuanto menor es la ratio o longitud relativa, más largo suele ser su miembro viril.

Solo tienes que tomar sutilmente la mano de tu "prospecto", extenderla y comparar las longitudes de un par de dedos:





• Si tiene el dedo anular (el que está entre el corazón y el meñique) más grande que el índice (el de señalar), su miembro es grande.

• Si estos dos dedos son del mismo tamaño, su mejor amigo es promedio.

• Si el índice es más grande que el anular, lo tiene chiquito.





