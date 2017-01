El Tate arranca la recta final

La parte más intensa de la pretemporada en Mar del Plata ya es historia. En cada contacto con los medios quedó reflejada la satisfacción de Juan Pablo Pumpido por el trabajo realizado en dicha etapa, donde se intensificaron las tareas físicas y se comenzó a trabajar con pelota.





Es por eso que esta mañana, a partir de las 9, el plantel volverá a encontrarse pero esta vez en Casasol, luego de haber disfrutado del fin de semana libre tras la exigencia a la que fueron sometidos los jugadores en esta parte de la puesta a punto.





La satisfacción del DT no solo se circunscribió al éxito del trabajo que se había diagramado antes de partir hacia la ciudad balnearia, sino también en que no hubo que lamentar ninguna lesión importante. Los únicos que no pudieron trabajar con normalidad en los últimos días fueron Mauro Cejas (molestias físicas) y Guido Vadalá (úlcera en la córnea del ojo izquierdo), quienes comenzarán a entrenarse desde hoy a la par del resto.





Además, el departamento de prensa de la institución dio a conocer los amistosos que disputará el Tate antes de la reanudación del certamen. Es un hecho que el mismo no se pondrá en marcha el 5 de febrero como estaba programado, no solamente por la confrontación que hay entre la AFA y el gobierno por la falta de pago de la última cuota del 2016 por los derechos del Fútbol para Todos, sino también porque ese fin de semana se celebra el Día del Trabajador de Entidades Deportivas y Civiles, por lo que se tendría que desembolsar un dinero extra a los trabajadores que en su día estén afectados a los partidos, y por la crisis que atraviesan la mayoría de los clubes se quiere evitar semejante erogación.





Por este motivo, como estaba pautado, el próximo sábado 28 de enero, el equipo de Pumpido se enfrentará a Atlético de Rafaela, en el estadio 15 de Abril.





En tanto, para el martes 31 de enero, se cerró también el acuerdo para disputar un partido preparatorio frente al Rosario Central de Paolo Montero. Dicho cotejo se desarrollará en el Predio que la entidad del sur provincial posee en Arroyo Seco.





Mientras que el último que se definió es para el sábado 4 de febrero frente a Patronato, en Santa Fe.





De esta manera, el entrenador tatengue tendrá la oportunidad de ir aceitando el sistema y definir el equipo que comenzará la actividad oficial del año ante River, en el estadio Antonio Vespucio Liberti, ya que en los partidos que disputó el equipo en Mar del Plata, ante Aldosivi y Quilmes, se inclinó por mezclar titulares y suplentes.





En esas dos oportunidades, a pesar del mix que presentó el DT, ambos equipos se mostraron competitivos, incluso ante los titulares de ambas formaciones a quienes vencieron (2-0 al Tiburón y 1-0 al Cervecero).





Vale recordar que en el último partido del año Bruno Pittón fue expulsado frente a Racing (1-0) por lo que no podrá estar presente para enfrentar a River. Su lugar seguramente será ocupado por Nahuel Zárate, con quien en la primera parte del certamen alternaron la titularidad.





En tanto, en relación al equipo que terminó jugando el año pasado, Nelson Acevedo podrá ser considerado luego de superar un desgarro que se le agravó en los últimos días de 2016, mientras que también estará disponible Franco Soldano, quien no estuvo ante Racing ya que frente a San Lorenzo, en la fecha anterior, sufrió una fractura malar.