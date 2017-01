El Tate le mostró los dientes

El plantel de Unión realizó este sábado los primeros minutos de fútbol formal de la exigente pretemporada que lleva adelante en Mar del Plata, con la mente puesta en la reanudación del certamen de Primera División, ocasión en que visitará a River en el Monumental. Fueron dos partidos ante Aldosivi –en el predio del Tiburón–, donde Juan Pablo Pumpido mezcló a titulares y suplentes en relación al equipo que terminó jugando ante Racing en el último cotejo del año (1-0 en el 15 de Abril).





En el primero de ellos, donde se notó la presencia de la mayoría de los jugadores que habitualmente son titulares, el Tate derrotó a la formación principal de Aldosivi por 2-0, con los goles de Lucas Gamba y Manuel De Iriondo.





En tanto, en el siguiente cotejo, donde jugaron gran parte de los que no son las primeras alternativas para el joven DT tatengue, se registró un empate 1-1 ante los suplentes de los dirigidos por Darío Franco. Los marplatenses ganaban con un tanto de Francisco Leonardo, a los 30 segundos de comenzado el cotejo, pero sobre el final del mismo (ST 24'), Federico Anselmo con un golazo puso las cosas iguales.





Vale aclarar que se disputaron dos partidos de 60 minutos cada uno, que estuvieron divididos en dos tiempos de 30 minutos. Los mismos se desarrollaron en el Predio del equipo marplatense.









Lo que dejaron los amistosos

En cuanto a los que terminaron jugando ante Racing, los que estuvieron en el primer partido fueron Nereo Fernández, Emanuel Britez, Leonardo Sánchez, Bruno Pittón (se perderá el cotejo ante el Millonario por haber sido expulsado ante el elenco de Avellaneda), De Iriondo y Gamba. Aunque también estuvo Nelson Acevedo, quien producto de un desgarro que lo tuvo a mal traer en la parte final del 2016 no pudo estar presente en los últimos partidos aunque sin dudas que se trata de una pieza fundamental.





Fue la posibilidad para el DT de ver en acción a Jonatan Fleita, Mauro Cejas (el primer y único refuerzo hasta aquí), quien jugó por la derecha del mediocampo, Walter Bracamonte y Nicolás Andereggen. Vale recordar que Franco Soldano estuvo ausente ya que la idea del entrenador es preservarlo luego de la fractura malar que padeció en el penúltimo partido del año pasado frente a San Lorenzo de Almagro.





Por su parte, a segundo turno, de los habituales titulares estuvieron Rolando García Guerreño, Nahuel Zárate (reemplazaría al suspendido Bruno Pittón en la reanudación del torneo), y Diego Armando Godoy, quien desde la llegada de Pumpido se ganó un lugar en el equipo titular y fue clave en la levantada final con sus goles y fútbol.









Palabra de goleador

Luego del partido, quien habló con los medios apostados en Mar del Plata fue De Iriondo, quien analizó: "Todavía no se puede hablar de titulares y suplentes porque falta mucho. Pero fue un buen partido porque sirvió para agarrar ritmo que es el fin de estos amistosos, esto es importantísimo. Se dio que estuve presente en una seguidilla de partidos en la parte final del campeonato y terminé muy contento por esa continuidad, pero creo que no se me puede considerar como uno de los titulares del plantel".





Luego, se lo consultó sobre qué es lo que tiene que hacer el equipo para terminar de redondear un buen torneo en el próximo semestre y afirmó: "Creo que tenemos que seguir por el mismo camino con el cual terminamos la primera parte del torneo, con humildad e ir partido a partido. Tenemos un equipo bárbaro".









Lo que viene

Luego de los minutos de fútbol de este sábado, el plantel se entrenó por la tarde con trabajos regenerativos en la costanera marplatense.





En tanto, en materia de amistosos, el próximo se disputará el viernes 20 de enero frente a Quilmes, equipo que también milita en Primera División, y que marcará la última actividad de los jugadores en la ciudad balnearia antes de emprender viaje de retorno a Santa Fe.









Desde Mar del Plata

Según informan algunos medios brasileños, Rolando García Guerreño estaría en la mira de varios equipos brasileños. El defensor central paraguayo, quien tiene contrato con Unión hasta junio de este año, estaría siendo seguido por el Ponte Preta. Sin embargo, también se habla de Corinthians, Flamengo y San Pablo.