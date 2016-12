El tiempo de los sondeos

El mercado de verano está netamente en pañales, pero no así los sondeos, ofrecimientos y pedidos en todas las categorías del fútbol argentino.





Unión no es la excepción, pues más allá de que el DT Juan Pablo Pumpido no está en el país, sigue de cerca con los dirigentes las posibilidades de iniciar negociaciones para traer dos refuerzos que vengan a sumar protagonismo y jerarquía en el primer semestre de 2017, cuando todos jugarán por cosas importantes arriba y abajo.





Más allá de que la intención sea mantener la estructura, darle salida a un par de jugadores que nunca tuvieron cabida en este grupo, hay varios temas que con el correr de los días pueden prosperar o no. Fundamentalmente ello apunta a aquellos que son seducidos por clubes grandes o instituciones del exterior.





Se sabe que a nivel sudamericano hay países que pagan mucho mejor que Argentina, ese aspecto es vital para futbolistas con cierto recorrido que pretenden hacer su diferencia. Y no es que Unión no les pagué ni mucho menos. Sucede como en cada uno de los clubes argentinos, los representantes muchas veces son los que traccionan para cambiar pensamientos y forzar salidas.





Luis Spahn y compañía siempre fueron de la idea de que aquel jugador que no esté a gusto no permanezca en el club. Pero también Unión como institución tiene derecho a respetar lo firmado con cada uno de los jugadores a los que los une un contrato laboral.





Situaciones a resolver

En la parte final del año se rumoreó sobre la posibilidad de que no continúen algunos jugadores que llegaron a Santa Fe y, a pesar de no tener tanta continuidad, las pocas veces que actuaron dejaron una pobre imagen. Entonces no extrañaría llegar a un acuerdo para que Danilo Carando se desvincule, como también ver la posibilidad de interrumpir los vínculos con Robertino Insúa y Lisandro Magallán. El propio Pumpido sabe que hay jóvenes que están esperando su lugar y pueden ser tapados por otros que llegaron para esta temporada.









Varios en carpeta

Hay varios clubes del exterior que iniciaron negociaciones para sumar refuerzos y como suele suceder apuntaron al mercado argentino. Chile es uno de los destinos elegidos por muchos jugadores que primeramente saben que van a tener un contrato más amplio, independientemente del nivel según el equipo en el cual recalen. Se habla de clubes del vecino país, aunque no trascendieron, que estarían averiguando la situación de Martín Rolle.





El volante tuvo un inicio de semestre interesante pero después se fue diluyendo a tal punto de perder protagonismo y quedar relegado en la mayoría de los casos al banco de suplentes.





Diego Cocca, actual DT de Millonarios de Bogotá, empezó a pensar en 2017 con varias renovaciones y algunos nombres en carpeta para sumar como caras nuevas. En este sentido, de un tiempo a esta parte se viene mencionando con firmeza que el entrenador argentino puso su mirada en el zaguero Rolando García Guerreño y el volante Nelson Acevedo, otros dos jugadores que tienen contrato vigente con Unión.





El paraguayo es pieza fundamental en la zaga central junto a Leonardo Sánchez. No es la primera vez que sucede esto con el guaraní, quien precisamente el año anterior estuvo en negociaciones para volver a su país pero finalmente las ofertas no fueron las esperadas por la dirigencia y permaneció en el club.





En cuanto al volante chaqueño, una lesión lo sacó del equipo luego de la Copa Argentina y jamás pudo retornar. Consultado el propio jugador, dijo desconocer la posibilidad de emigrar y aseveró que usará este paréntesis por vacaciones para llegar en buena forma a la pretemporada que se iniciará en enero.









El tema Gamba

Como apuntó Ovación en el último mes de competencia, el representante del mendocino trabajó en su momento sobre la posibilidad de ubicarlo en la Mayor League Soccer de Estados Unidos. Antes del comienzo de la temporada se habló de Columbus Crew SC, pero finalmente se desestimó esa chance. Ahora volvería a la carga, además de un club de México para pedir por los servicios de uno de los jugadores más regulares que tuvo el equipo en el presente año deportivo.









Las historias de fin de año

Hay dos casos que se repiten en Unión: uno es el interés de Racing por Leonardo Sánchez, que recuperó el nivel después de un olvidable paso por Suiza. Aunque la Academia primero deberá definir el sucesor de Ricardo Zielinski. Y el otro tema remanido es la salida del golero uruguayo Matías Castro. Es indudable que salvo alguna causa de fuerza mayor, Nereo Fernández es intocable. Entonces el charrúa no estaría más dispuesto a esperar su oportunidad e intentaría tener continuidad en otras latitudes.