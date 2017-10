El Tirri confesó que le mintió a Tinelli durante un largo tiempo

El Tirri es probablemente uno de los personajes más queridos de la familia de Marcelo Tinelli . Gracioso, simpático y sobre todo lleno de sorpresas, el ex miembro de los Fabulosos Cadillacs se ganó el cariño del público y logró cautivar a todos los seguidores del conductor, con quien tiene una gran relación.





Sin embargo, esta relación tan cercana tuvo que sobrepasar varios problemas. Tal vez la más grave es de la que menos se sabía, un hecho que terminó confesando la noche del sábado el Tirri en "Podemos Hablar", el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Telefé.

Embed







Al principio del programa, cuando el conductor les pide que pasen al frente los que hayan hecho una determinada cosa, él se acercó para confesar una "mentira por vergüenza". "Yo mentí cuando dejó los Fabulosos Cadillacs, y me fui a vivir a Estados Unidos. Le mentí a mi primo, le dije que era una estrella de rock y que me iba bárbaro, era incomprobable", confesó





"Hasta que me vino a visitar un 31 y yo no tenía ni para comer, tenía una faja de clausurado en la puerta, y me dijo "¿qué haces? ¡te va re mal". Ahí me di cuenta de que la mentira no va", explicó el Tirri y agregó: "Me sentí feliz y triste. Triste porque se me vino el mundo abajo, y feliz porque mi primo había ido a buscarme".