El turno de Del Potro en el US Open

El tandilense Juan Martín Del Potro, campeón del US Open en 2009, debutará hoy en el Grand Slam neoyorquino ante el suizo Henri Laaksonen, mientras que otros tres compatriotas jugarán sus partidos de la ronda inicial: el correntino Leonardo Mayer, el bahiense Guido Pella y Nicolás Kicker.





Del Potro, ubicado en el puesto 28 del ranking mundial de la ATP, jugará a partir de las 14 (hora de la Argentina) en el estadio Louis Armstrong frente al finlandés nacionalizado suizo Laaksonen (94), un rival al que le ganó en el ATP de Basilea 2013 por 6-4 y 6-4 en la ronda inicial.





Si la Torre de Tandil supera al helvético, su siguiente rival surgirá entre el español Adrián Menéndez Maceiras (148) y el local Patrick Kypson (923). El tandilense, cabeza de serie número 24 en el US Open, no obtuvo este año buenos resultados, y se espera que su mejoría llegue en el US Open, donde estará acompañado por Sebastián Prieto como entrenador.





Del Potro protagonizó un 2016 extraordinario con la obtención de la Copa Davis tras la épica victoria sobre Croacia (3-2) en Zagreb del 27 de noviembre pasado, además conquistó su segunda medalla olímpica en los Juego de Río, donde se colgó la de plata (había sido bronce en Londres 2012) y ganó también el ATP de Estocolmo, su título 19 en el circuito, todos esos logros luego de haberse repuesto de tres operaciones en la muñeca izquierda y otra en la derecha, algo formidable. Por su parte, otros dos campeones de la Copa Davis, el Yacaré Mayer y Pella, también pondrán primera en el US Open, al igual que Kicker, el tenista nacido en Merlo, en la provincia de Buenos Aires.





Mayer (59), quien ingresó al torneo como "lucky loser" tras haber perdido en la última ronda de la clasificación, se medirá desde las 12 en la cancha número 10 con el francés Richard Gasquet (30), un rival con el que perdió la única vez que se enfrentaron, en el Masters 1000 de París 2015. En el caso de ganar, el correntino jugará su siguiente partido ante el japonés Yuichi Sugita (44) o el francés Geoffrey Blancaneaux (331). El "zurdo" Pella (72), en tanto, jugará a partir de las 17 en la cancha número 6 ante el belga Steve Darcis (66), a quien le ganó en el abierto de Australia 2016.





Si Pella supera al belga, su siguiente rival surgirá entre el francés Julien Benneteau (100) y el número uno del tenis belga David Goffin (14). Kicker (93), por último, enfrentará desde las 16 en la cancha número 15 al alemán Cedrik Marcel Stebe (107) y de superarlo le tocará al uruguayo Pablo Cuevas (31) o el bosnio Damir Dzumhur (56). El US Open comenzó ayer con la victoria de un argentino y la derrota de otros dos: Diego Schwartzman (33) le ganó a Carlos Berlocq (95) en sets corridos y jugará su próximo partido ante el serbio Janko Tipsarevic (67), quien sorprendió con su victoria sobre el australiano Thanasi Kokkinakis (222), ya que estaba dos sets abajo y revirtió el partido.





En tanto, el marplatense Horacio Zeballos (58) rindió de mayor a menor y perdió en cuatro sets con el coreano Hyeon Chung (47). En esta jornada debutarán el español Rafael Nadal (1) ante el serbio Dusan Lajovic (85) y el suizo Roger Federer (3) frente al local Francés Tiafoe (70).