El uruguayo Gargano lanzó una dura acusación contra un ex técnico de Colón

El aguerrido volante no es tenido en cuenta por el Turco y entrena actualmente con el equipo Sub 20 de la entidad mexicana. Ante esta situación, el jugador explotó y apuntó con dureza contra el estratega argentino. "No quiero estar más en Monterrey. No es por la ciudad ni por la afición, es por el entrenador que se ha comportado mal. De mi parte siempre he sido un profesional, pero no lo soporta ni mi familia", inició su relato en una entrevista con el programa Sport 890 de Uruguay.









"No valora y trata al jugador como se merece. Sufrí estos seis meses en Monterrey. El entrenador se portó muy mal. Algunos entrenadores ofician de representantes y se quedan con la torta, no me gusta que me toquen mi dinero", añadió el charrúa.