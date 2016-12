El video de Facebook que resume lo más importante del 2016

Los 10 temas más comentados

Elección presidencial de Estados Unidos

La Política Brasileña

Pokémon Go

Black Lives Matter

Rodrigo Duterte y la elección presidencial de Filipinas

Juegos Olímpicos

El Brexit

El Super Bowl

David Bowie

Muhammad Ali

Los 10 videos más populares

Candace Payne, Chewbacca Mom

Ted Yoder, Soundscapes

Buzzfeed, Countdown to the next presidential election

Atlanta Buzz, People are lining up to hug police officers in Dallas

NBC News, Election results

Under the Hood, Video of a truck completely carved out of wood

Viral Thread, Population count from US to CA

CNN, Election results on Empire State building

Dena Blizzard, Pokemon Go for moms "Chardonnay Go"

Super Deluxe, Election map





Embed facebook</a>.com/plugins/video.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Ffacebook%2Fvideos%2F10155278547321729%2F&show_text=0&width=560" width="560" height="315" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true">