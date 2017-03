El viernes llegaría la lluvia y descendería la temperatura

Este jueves sería el último día con temperaturas extremas, según informa el Servicio Meteorológico Nacional.





Para mañana se espera una jornada calurosa con cielo algo nublado y vientos leves o moderados del sector norte. La mínima sería de 23 °C y la máxima alcanzaría los 36 °C.





El viernes sobrevendría el alivio, con la llegada de lluvias y tormentas durante toda la jornada. Para ese día, la mínima se ubicará en los 20 °C y la máxima en 24 °C.





En tanto que el sábado, el clima estará inestable, y la temperatura continuará por debajo de los 30 °C. La mínima será de 18 °C y la máxima de 28 °C.





El domingo continuarán las condiciones inestables, con una mínima de 19 °C y una máxima de 29 °C.