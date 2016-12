El Zurdo Villarroel negó todo en su indagatoria ante el juez

Este lunes, en horas del mediodía, el juez federal Nº 2, Francisco Miño, indagó a Sergio "Zurdo" Villarroel (55) y a los cinco detenidos durante la jornada del sábado en un megaoperativo antidrogas realizado de manera conjunta entre fuerzas provinciales y federales.





En sus dichos ante el magistrado, el Zurdo negó todo lo que se le atribuyó desde la Fiscalía, al igual que los demás detenidos y acusados de integrar una clan delictivo abocado a la distribución y venta de drogas en la ciudad de Santa Fe.

De ahora en adelante, el juez Miño deberá establecer en los próximos diez días si procesa y deja en prisión preventiva -junto al resto de la banda- al hombre, que por estas horas, es sindicado como el narcotraficante número uno de la capital provincial.





"Según el criterio de la Defensa, se ha dado una gran difusión a los procedimientos pero no se compadece con el secuestro de drogas", dio su punto de vista a Diario UNO el abogado particular de Villarroel y otros tres detenidos, Claudio Torres Del Sel. "No se les secuestró ni droga, ni ningún elemento relacionado con la venta de estupefacientes, como pueden ser balanzas o elementos de corte, pero el tribunal aduce a que tiene muchos legajos de escuchas que comenzaron en el 2014 ", explicó el letrado.

En torno a la situación del Video Cable "Alto Verde", el cual fue señalado como una pantalla del imputado para simular su actividad ilícita, Torres Del Sel apuntó contra el gobierno local. "Le cuestionan que tenía un cable y que según la Municipalidad no tenía habilitación pero me pregunto: ¿Cómo puede ser que recién ahora se dieron cuenta que no contaba con una autorización?, Es una locura", destacó.

"Con respecto al club Defensores de Alto Verde, por lo que me han dicho muchos testigos, se solventaba con la realización de eventos que hacían las mismas personas que participaban de las actividades del club. No hay ningún lujo, lo único que se había hecho era una salón para eventos", explicó el abogado en relación a los vínculos que tenía el Zurdo, según los investigadores, con el club que milita en la segunda división de la Liga Santafesina de Fútbol.





Trabajo mancomunado

No solo en el ámbito de la justicia federal hubo novedades en torno al desbarate de la banda del Zurdo Villarroel, sino que en las primeras horas de este lunes en la sede del Ministerio de Seguridad, funcionarios provinciales y nacionales, destacaron la labor de la investigación.





Sin más detalles en torno a la pesquisa pero con un claro mensaje al delito vinculado al narcotráfico, el ministro, Maximiliano Pullaro , adelantó que el próximo paso estará basado en confiscar los bienes y movimientos de activos que tiene el hombre arrestado -junto a su esposa- el pasado sábado en su vivienda de la manzana Nº1 del distrito costero de Alto Verde.





"Entendemos que el Estado tiene que ir sobre el patrimonio del narcotráfico", expresó el titular de la cartera. "Un lugar fundamental es ir sobre los activos que te tenía ésta banda para golpear en el corazón de la organización", resaltó.

"La investigación continúa hacia arriba porque había líneas directas de provisión y hacia abajo con quienes eran las líneas de distribución y de venta del material estupefaciente", destacó Pullaro.





Satisfacción

Por su parte, el Secretario de Seguridad de la Nación, Eugenio Burzaco, destacó en la conferencia el rol que tuvo el accionar y logística que llevaron adelante las fuerzas federales -Gendarmería, Policía Federal y Prefectura- con la Policía provincial y sus áreas de investigación. "Vamos seguir adelante con las cabezas del negocio narco en Santa Fe que es la única manera de reducir la violencia que trae aparejado éste delito", afirmó.