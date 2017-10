Boasso apeló y sigue la polémica por sus spots de campaña

Tal como lo adelantó UNO Santa Fe, el juez federal Reinaldo Rodríguez emitió el lunes pasado la Resolución Nº9220 para hacer cesar los spots publicitarios del candidato de Unite que utilicen las frases «Fuerza para el Cambio», «Acompañando a Mauricio» y «Sigamos cambiando juntos» y/o cualquier otra expresión y/o imagen similar que provoque confusión en el electorado".





La respuesta fue la apelación que se pidió que tenga efecto suspensivo para que la decisión del juez no corra mientras se resuelve la apelación. Entre los argumentos para rebatir a Rodríguez, Moschen asegura: "Sobradas pruebas existen de que durante todas las Paso la Alianza Cambiemos consintió la utilización de dicha frase (Fuerza para el cambio), tanto en la publicidad, como en el nombre de la lista; no se entiende, porqué en dicha instancia electoral el slogan y nombre de lista no inducían a confusión en el electoral, y en éstas instancias sí lo hacen".





Además se sostiene que tanto los apoderados de Cambiemos para realizar el planteo como el Tribunal para dar lugar al planteo, "ambos (denunciante y juzgador), indagaron en el contenido de los spots publicitarios, cuando no hay norma alguna, ni doctrina o jurisprudencia, que permita y/o autorice a otra partido político ni al tribunal a realizar ningún tipo de control del contenido de los spots, ya que se estaría violando el derecho constitucional de la libertad de expresión".



En la respuesta judicial también se solicita que el cese de los spots publicitarios sean compensados con emisiones adicionales, ya que consideran ilegítima la medida.

Denuncian a un funcionario nacional En la presentación judicial también se hace una denuncia contra Ariel Rodríguez, el delegado del Enacom en Santa Fe. Contra el funcionario se pide la aplicación de las sanciones prevista en la Ley 26.215, Ley 26.522 y ley 26.571 "sin perjuicio de solicitar las multas y las responsabilidades personales en que pudieran incurrir los responsables de los medios que omitan la emisión de los mensajes de campaña, amparados en la notificación ilegal remitida por Ariel Rodriguez".

Incluso en la denuncia solicitaron que Ariel Rodríguez "debería demostrar que recibió el oficio judicial antes de emitir los suyos (hacia los medios de comunicación), de lo cual no hay constancias en autos". También se solicita que se le dé intervención al fiscal federal para que cite al funcionario para que dé "las explicaciones de su conducta, las cuales, de confirmarse, implicaría que ha incurrido en incumplimientos de los deberes de funcionario público, debiendo ordenarse la remoción de su cargo".

