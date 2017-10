Bonfatti: "El clientelismo es inmiscuirse en la conciencia de la gente, y aprovecharse de la pobreza"

"El clientelismo es comprar votos, es inmiscuirse en la conciencia de la gente, aprovechándose de las situaciones de pobreza, y marginalidad", aseguró el presidente del Partido Socialista (PS), Antonio Bonfatti al referirse a las prácticas del espacio político Cambiemos de entrega de chapas, tirantes y colchones a familias de la zona sur de Rosario





"Hay fotografías de camiones, y de casas donde se guardan mercaderías, en una desproporción nunca vista en la provincia de Santa Fe, todo a ojos vista, y salen a decir que es el Estado presente en los barrios para ayudar a la gente. Que casualidad que solo se acuerdan en los procesos electorales, después se olvidan de la gente", subrayó Bonfatti.





El exgobernador también hizo mención a la deuda que Nación posee con Santa Fe en materia de coparticipación. "Ya llevamos 22 meses de no pagar un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación de más de 50 mil millones de pesos, cuando decían no eran como los anteriores, y que iban a cumplir con la Justicia".





"También mienten al decir que están haciendo la mayor cantidad de obras de la historia, la verdad no veo ninguna, salvo la continuación de lo que hizo el gobierno anterior en un tramo de 30 kilómetros de la ruta nacional 34, o un puente sobre la avenida Circunvalación de Rosario, no he visto ninguna obra. Viven mintiendo permanentemente, y hay que mirar el presupuesto 2018 para darse cuenta", resumió Bonfatti.