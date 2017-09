La diputada nacional Elisa Carrió estuvo este viernes en Rosario respaldando a los candidatos de Cambiemos para el próximo 22 de octubre y realizó fuertes declaraciones: dijo que Santa Fe tiene "solo dos opciones" para elegir diputados nacionales, y que la lista liderada por Agustín Rossi tiene que "perder por paliza".





"Santa Fe tiene solo dos opciones: o vota al candidato que traicionó a toda la provincia, a todo el campo, a toda la metalmecánica; o vota a Cambiemos para que haya República y para que esta provincia pueda combatir sus flagelos más terribles", entre los que enumeró el narcotráfico y las inundaciones.





"Si me preguntan «Lilita qué necesitás en Santa Fe», les digo «que pierda por paliza Rossi»", dijo la legisladora, "porque lo he visto traicionar durante ocho años a la provincia de Santa Fe y al pueblo de la Nación en nombre del progresismo", y trascartón agregó: "Fue ministro de Defensa y tuvo un acusado de delitos de lesa humanidad como jefe del Ejército" en referencia al ahora detenido César Milani, "así que no me vengan a hablar de progresismo".





Carrió también aprovechó su encuentro con la prensa para decir que "el voto del 22 es un hondo reclamo de verdadera Justicia en tiempo oportuno", y en este sentido se mostró satisfecha por el juicio al ex ministro kirchnerista Julio de Vido por la tragedia de Once: "Tengo una felicidad enorme al ver que el centro del sistema de corrupción mafioso está sentado en el banquillo de los acusados", dijo, y llamó a los jueces a que "condenen a los corruptos", en el marco de lo cual dedicó unas líneas a la provincia.





Para Carrió las elecciones del 22 serán "un gran empuje democrático y republicano", y por eso se manifestó dispuesta "a todos los debates".





Por su parte, Cantard agradeció la presencia de la diputada nacional en Rosario y dijo estar "muy confiado" para las elecciones generales del 22 de octubre, "con una gran esperanza y muchísimo entusiasmo, que es el que nos traslada la gente en cada rincón de la provincia". Cantard calificó como "un enorme desafío" el que tiene el equipo por delante, porque "Cambiemos es la única fuerza capaz de derrotar al kichnerismo en la provincia de Santa Fe".





La lucha contra el narcotráfico

Consultada sobre el narcotráfico, Carrió dijo que "he luchado contra el narcotráfico en todo el país; muchos de ustedes me trataban de loca y hoy muchos de los cargamentos que tienen ustedes en el puerto son lavado de dinero de ahí, y De Vido tiene varios", acusó Carrió.





"Pregúntenle a Javkin, él era diputado nacional, si yo confronté con Segovia y compañía, y si confronté con Bonfatti, ¿por qué están en el mismo bloque? ¿Por qué no hicieron nada contra la droga? Es la única pregunta que tiene que contestar el Frente Progresista", aseguró la legisladora.





Sobre el mismo tema, defendió a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, manifestando que "nunca cambiaría a la ministra de Seguridad" porque "es muy difícil encontrar un ministro de Seguridad que no transe con el narcotráfico y que tenga coraje".