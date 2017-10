Contigiani: "En Santa Fe todas las políticas públicas están orientadas al desarrollo de las personas"

El candidato a diputado nacional por el Frente Progresista, Luis Contigiani, se comprometió a defender en el Congreso el sistema previsional de reparto y la vigencia de las leyes laborales que garantizan derechos al conjunto de los trabajadores.





"Uno de los compromisos asumidos desde siempre por el Frente Progresista es sostener, desde el Congreso de la Nación, el régimen de reparto y evitar las leyes de flexibilización laboral. Es lo que ya hacemos en Santa Fe: defendemos a las personas, al trabajo; no los usamos de variable de ajuste", expresó Contigiani, quien participó de distintos encuentros con representantes gremiales y con trabajadores del sector del calzado, donde asumió el "compromiso de defender políticas públicas por sobre una lógica de racionalidad económica".





"Jamás votaríamos por una reforma previsional que significara regresar a un sistema privado de jubilaciones. Tampoco vamos a votar ningún proyecto de ley que tenga como premisa la precarización del trabajo o afecte derechos laborales", remarcó el candidato a diputado nacional en diálogo con dirigentes gremiales y trabajadores.





En ese sentido, Contigiani remarcó que "en Santa Fe todas las políticas públicas están orientadas a la gente, al desarrollo de las personas. Aquí, el 82% móvil se defiende y no se toca, y cualquiera que analiza nuestros presupuestos para educación , salud, políticas sociales y productivas, claramente puede observar que son las áreas que constituyen una prioridad, a diferencia de lo que sucede en el resto del país", agregó.





"No creemos en el ajuste como ordenador social –sostuvo Contigiani-, no existen razones económicas o de mercado que justifiquen la pérdida de un derecho laboral o de trabajos; en esta provincia el trabajo es una prioridad y se defiende. Así lo hemos hecho en cada procedimiento de crisis junto al Ministerio de Trabajo de la provincia, pero también al lado de las pymes con problemas, con créditos subsidiados u otras herramientas que las ayudaran a salir adelante. Es decir, en Santa Fe se defiende el bien común y no las razones del mercado", indicó.





"Porque, en definitiva, el gran valor que caracteriza al Frente Progresista es su visión del desarrollo productivo, tan ausente en la Argentina de los últimos años. Tenemos una estrategia con las pymes industriales, con los pequeños productores agropecuarios, con el comercio, con los emprendedores. Tenemos un Estado robusto, fuerte y activo, que traccionó la economía de Santa Fe mientras la economía nacional caía. Un Estado que lleva 20 mil millones de pesos invertidos en obra pública con recursos propios y aún así, es la provincia menos endeudada del país", afirmó.





Contigiani mantuvo reuniones durante las últimas horas con miembros de distintos sectores gremiales de la provincia, entre ellos representantes de los trabajadores del sector del calzado de Acebal, y también este miércoles con pequeños productores tamberos del norte de Santa Fe.