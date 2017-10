El candidato a diputado del Frente Progresista, Luis Contigiani, visitó Villa Gobernador Gálvez junto al gobernador, Miguel Lifschitz , y al cierre del día participó de un encuentro con militantes y organizaciones en Rosario . El acto de cierre de campaña fue suspendido por los hechos de público conocimiento.





"Santa Fe demuestra que hay un camino de desarrollo. Es un camino que garantiza derechos, como la salud y la educación; que promueve la producción, la industria y defiende el trabajo; que apuesta al diálogo para resolver cuestiones fundamentales; que no se sale de la senda de la transparencia y el respeto a las instituciones de la república, en ninguna circunstancia", aseguró Contigiani, en declaraciones realizadas a distintos medios junto al gobernador Miguel Lifschitz.





"En estas elecciones votamos por esos valores. Nosotros vamos a ir al Congreso de la Nación a construir, debatir, acordar una Argentina federal, democrática e inclusiva, sin corruptos y sin privilegios. Esos son los valores que vamos a defender para la provincia de Santa Fe y la República Argentina", añadió Contigiani, quien durante la mañana visitó Villa Gobernador Gálvez y al final de la jornada participaba de un encuentro cerrado con dirigentes, militantes y organizaciones en Rosario.





"Venimos levantando los mismos valores desde el gobierno de Hermes Binner y también lo hicimos en un contexto difícil como el del año pasado, cuando la economía nacional cerró con recesión y Santa Fe pudo sostener la actividad económica y aumentar el empleo registrado. No es casualidad: tenemos un plan de obra pública de más de 23 mil millones de pesos y en Santa Fe los recursos se invierten en proyectos concretos, en hospitales, escuelas, acueductos, rutas, cloacas. Quisiera saber cómo invierte el gobierno nacional el megaendeudamiento que estamos tomando desde el primer día de gestión del presidente Macri", preguntó Contigiani.





"Claramente no invierte en Santa Fe –continuó– porque estamos en el puesto 24 sobre las 24 provincias del país y el candidato oficialista Albor Cantard no dijo una palabra sobre esto. Tampoco sobre el proyecto de ley de presupuesto, que no dice nada de los puentes Santa Fe-Paraná, Goya-Reconquista o Santo Tomé-Santa Fe, ni de la segunda etapa del acueducto Desvío Arijón. Mucho menos de los 50 mil millones de pesos que nos debe el Estado nacional y que el gobernador Miguel Lifschitz volvió a reclamar ante la Corte Suprema. Por eso decimos que no da lo mismo ir al Congreso a defender a Santa Fe que ir a recibir órdenes de la Casa Rosada", señaló.





"Tampoco Rossi puede defender a Santa Fe –sostuvo el candidato del Frente Progresista- porque fue parte del gobierno que nos quitó el 15% de la coparticipación durante años y nos dijo que nos teníamos que poner de rodillas y aceptarlo, el mismo gobierno que nos castigó cortando por completo la construcción de viviendas en la provincia y que se destacó por despreciar el diálogo con los gobernadores", sostuvo.





"Entonces, ni Rossi ni Cantard pueden hablar de federalismo, de transparencia; mucho menos de garantizar derechos básicos. En Santa Fe invertimos el 50% del presupuesto en salud y educación pública. No hay provincia en Argentina que pueda mostrar esta decisión política. La salud y la educación pública de Santa Fe son un modelo en el país", aseguró.





"El gobierno nacional nos propone la cobertura de salud, donde hay una salud para el rico y otra para el pobre. En Santa Fe tenemos una sola, para todos los que la necesitan; es un modelo inclusivo, transversal, nadie se queda afuera. Ese es el modelo que vamos a llevar a la Nación", señaló el dirigente.





"Tampoco hay dos tipos de educación, una para ricos y otra para pobres, es una prioridad para todos. Santa Fe está llevando adelante el plan de infraestructura escolar más importante de la historia y tiene las mejores paritarias", aseguró el candidato del Frente Progresista, quien también puso de relieve el Plan Vuelvo a Estudiar: "Fuimos a buscar a su casa a 18 mil chicos y chicas que dejaron la escuela para que vuelvan. Me comprometo a llevar al Congreso de la Nación el Vuelvo a Estudiar para que llegue a todo el país".





"En Santa Fe el 82% móvil de nuestros jubilados es un derecho reconocido que se cumple. Es el mismo derecho que los Kirchner vetaron y que también el actual gobierno nacional quiere quitar. El 82% móvil no se toca, es nuestro", aseguró.





"A partir de diciembre el Congreso va a tratar temas que son trascendentes para la vida de los santafesinos y del conjunto de los argentinos -advirtió Contigiani-, con proyectos de reforma laboral, previsional, tributaria, con modificaciones en el Fondo del Conurbano Bonaerense".





"Por eso, en estos últimos contactos con los santafesinos -dijo-, queremos llegar con este mensaje: no da lo mismo una Argentina federal, del trabajo, que una Argentina unitaria y con flexibilización laboral. No da lo mismo una Argentina de la bicicleta financiera, de las importaciones, que defender una Argentina de la industria y de las empresas que vuelven a levantar persianas".





"No da lo mismo una Argentina que destruye el piso común de derechos, que profundiza la grieta y el desencuentro que una Argentina que construye puentes entre la justicia social y la honestidad, como la libertad y la igualdad de oportunidades. No da lo mismo honrar la política, que servirse de la política para enriquecerse", sostuvo.





"No da lo mismo tener convicciones, que no tenerlas. A mí no me da lo mismo y creo que tampoco les da lo mismo a los trabajadores, a los empresarios, a los docentes, a los jóvenes, a cada uno de los santafesinos que trabajamos cada día. Esos son los valores que voy a defender en el Congreso de la Nación", concluyó el candidato.





Ante los acontecimientos de público conocimiento vinculados al caso de Santiago Maldonado, el Frente Progresista suspendió sus actos de cierre de campaña, y sólo sostuvo una reunión cerrada con dirigentes y militantes en la ciudad de Rosario.