"El 22 elegimos entre dos modelos: repetir el pasado o seguir cambiando juntos"

El candidato de Cambiemos -lista que comparte junto a Luciano Laspina, Lucila Lehmann, Gisela Scaglia y Gonzalo del Cerro-, pidió consolidar el proceso que se puso en marcha con la asunción del presidente Mauricio Macri.





El candidato que encabeza la lista de diputados nacionales de Cambiemos por Santa Fe, Albor Cantard , participó esta noche del debate organizado por los canales 5, 3 y 13 y el diario La Capital, y fue contundente: "El 22 de octubre todos los argentinos elegimos entre dos modelos de país. O repetir el pasado o seguir cambiando".





De esta manera, Cantard se diferenció del resto de los candidatos que compartieron el espacio y pidió "no poner un freno de mano al cambio que está viviendo el país".





"La Argentina necesita consolidar un proceso de cambio que comenzó con muchas dificultades, no lo negamos, pero que está comenzando a transformarse de verdad", indicó Cantard, quien encabeza la lista de diputados junto a Luciano Laspina, Lucila Lehmann, Gisela Scaglia y Gonzalo del Cerro.





"Estamos construyendo una economía de verdad: no le estamos poniendo un inflador a los números, no estamos bombeando artificialmente el consumo", dijo el candidato de Cambiemos, "con un INDEC que no te miente más".





Educación y obras





Como ex rector de la Universidad Nacional del Litoral y ex secretario de Políticas Universitarias de la Nación subrayó la relevancia que pondrá durante su gestión a la educación "en todos los niveles, desde el jardín a la universidad", según mencionó, al indicar también que llevará al Congreso el Plan Maestro que se inició durante su gestión en el Ministerio de Educación.





"Estamos seguros que es lo que va a sacar definitivamente a la Argentina adelante", dijo el también docente universitario, al tiempo que destacó los ejemplos de los jardines municipales y las escuelas de trabajo como "dos propuestas educativas de calidad que buscan la inclusión y la igualdad de oportunidades".





"Cambiemos fue el gobierno que les devolvió a los jubilados lo que se les quitó, a través de la reparación histórica", enumeró el candidato, y agregó que "fue el gobierno que amplió la asignación universal por hijo para incorporar a los hijos de los monotributistas".





Cantard se ocupó también de recordar que pese a que "heredamos un país quebrado", la "Argentina volvió a crecer. Santa Fe es motor de ese crecimiento y queremos impulsarlo fuertemente".





En este sentido, planteó que "la ciencia, el conocimiento, y la innovación, tienen que ser promovidos desde nuestras universidades y centros tecnológicos para el beneficio de toda la Argentina" y citó la potencialidad de "la fuerza emprendedora de nuestra gente".





"Ahí también se viene una nueva Argentina, una Argentina del cambio, acorde con lo que el mundo espera", manifestó.





Obras y seguridad





En una exposición detallada, el candidato de Cambiemos enumeró las obras que se están llevando desde el gobierno nacional en la provincia que -aseguró- vivió "extorsionada" durante el kircherismo.

"Ahora es diferente", aseguró Cantard, para quien "desde que asumió el Presidente Macri la provincia de Santa Fe ha sido de las más beneficiadas".





Pero sobre todo enfatizó que "hoy las obras dejaron de ser sinónimo de corrupción", y "dejaron de llevar apellidos asociados a la corrupción: no llevan el nombre de De Vido, de Báez o de López".

"Hoy las obras se empiezan y se terminan, como tiene que ser", sentenció el ex rector.





También se ocupó de fundamentar los cambios en materia de seguridad y -sobre todo- narcotráfico desde el trabajo conjunto de las fuerzas federales con la Policía de la provincia.





"Los santafesinos perdimos tiempo ignorando el problema y las consecuencias que podría tener", describió Cantard, quien había dicho antes que "durante años nos hicieron creer que la Argentina era un lugar de paso" de la droga.





"Hoy sabemos que uno de los grandes problemas de la Argentina es el narcotráfico y tenemos un gobierno nacional que lo enfrenta", dijo Cantard, y se diferenció de sus contrincantes al expresar que "hoy los santafesinos podemos tener la tranquilidad que tenemos un gobierno nacional que no transa con el narcotráfico".