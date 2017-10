Fuego cruzado en el intercambio de ideas sobre cómo combatir la inseguridad

El fuego cruzado fue la constante en el eje Seguridad ciudadana en el que debatieron los cinco candidatos más votados en las Paso.





Aquí los conceptos más polémicos de cada postulante:





1) Jorge Boasso (Unite): "Uno representa al kichnerismo (Rossi) y el otro (Contigiani) es el máximo responsable de la inseguridad en Santa Fe, donde se tripilcó la inseguridad a nivel nacional. Tuvimos 264 muerto por año, los dos responsables son los 12 años del kirchnerismo y los del socialismo y se los dejaron a los narcos, irrumpen hasta en una presentación del libro de Los Monos. Hay que recuperar el territorio, el poder; no tienen que gobernar los narcos. Tiene que mandar el presidente y terminar con los kioscos, porque hacer cada uno lo que quiere favorece a los narcos, que brindan con champán"





"Es inprescindible coordinar con todas los estamentos del estado y todas sus fuerzas porque si no cada uno hace lo que quiere, de lo contrario el narcotráfico va a serguir haciendo lo que quiere. Las estadísticas estaban ocultas, yo las vengo publicando desde 2007; Agustín (Rossi) estamos muy preocupados por donde esta Santiago Maldonado, te preogunto por Milani"





"Estoy preocupado con el femicidio , que es el segundo ránking del país, mi compromiso como diputado nacional es trabajar para la violencia de género en Argentina"





2) Diego Giuliano (1Proyecto Santafesino): "La verdad que no lo comparo con el fútbol, esto no es joda. Tenemos que decirle a los santafesinos cómo los vamos a ayuidar, todos sabemos lo más que nos está yendo. El socialismo hizo buenas cosas, pero fue in desastre en seguridad; el kirchnerismo no ayudó nada y tuvimos un muerto por día en la ciudad, eso es lo que hicieron de nosotros. Berni llegó como vino y vino como se fue. El problema esgrave y el resultado fue calamitoso. Pasamos a ser la provincia más violenta de Argentina y triplicó a la de Córdoba. Quiero ir para defender a la provincia del narcotráfico, hay que terminar con la puerta giratoria, producto de los que se fueron (k). no tenemos cárceles para readaptación social y no aguantaderos para mayor delincuencia".





"De Rossi lo único que conozco es el librito que dice. '¿Dónde estabas?', le pregunto rodenas cuando pasaban estas cosas. Cuando uno va al congreso puede cambiar leyes, la droga pasa por santa fe y lo hace porque es una ruta. No es una ruta, va donde es más fácil, por eso tenemos que hablar de temas concretos y cómo vamos a golpear la droga"





"Recordar a las 1664 víctimas de la violencia en los últimos 4 años en Santa Fe, qué estamos esperando, qué vamos a hacer, cómo nos vamos a solidarizar para reparar semejante daño"





3) Agustín Rossi (Unidad Ciudadana): "Presenté una propuesta con todas nuestras proyectos en 2011 y el problema sigue siendo el mismo, es endógeno, y está centrado en que necesitamos una construcción férrea de las fuerzas de seguridad, hay que terminar con el autogobierno de la policía y empezar a tomar decisiones. Mientras el resto de las provincias disminuían, acá aumentaban. Las fuerzas federales cambiaron el paradigma; ahora reprimen la protesta social, vimos ingresar a la Gendarmería a la UNR, fue a custodiar una clase pública Olga Cossettini, y aprovecho para reclamar por la aparición con vida de Santiago Maldonado"





"El tema nos preocupa a todos la cuestión de la violencia contra las mujeres, necesitamos de todos. Cuando fui presidente del bloque de Diputados me tocó sancionar leyes como la Trata, que no existía como delito federal; derogamos la figura del advenimientos, ahí está el compromiso, también por Rosario Jara, que está desaparecida y la estmos buscando"





"Estuvuieron 40 días echándole la culpa a Santiago Maldonado en lugar de buscarlo; queremos a Santiago Maldonado con vida. La que ordenó reprimir en la ruta 40 fue Patricia Bullrich, que recibe órdenes del presidente Macri"





"Durante mucho tiempo nos dijeron que la inseguridad era una sensación y perdimos tiempo ante el avance de la droga en el país. Este gobierno lo enfrenta; volvimos a contar con estadísticas que el kirchnerismo las escondía; volvimos a dar una dura batalla, descarticulando búnkers y en las fronteras, con decomisos históricos que alcanzan un millón de lugares donde se vendía droga. Tras la llegada de las fuerzas federales tuvimos 60 por ciento menos de homicidios, en Rosario se redujo a un 28 por ciento; llegamos a tener tasas más altas que en Tijuana (México). Tenemos por delante un trabajo por hacer todos juntos"





"Todos ansiamos que aparazca Santiago, la Justicia tiene que seguir trabajando y el Estado tiene que brindar todas las herramientas. Somos los principales interesados y queremos que les caiga todo de la ley. El ingreso de Gendarmería a la Ciudad Universitaria estaba abocada a buscar a un testigo de la causa Hugo Tognoli, preso por narcotráfico. Agustín (Rossi), todos esperamos una explicación sobre Milani y el robo de armas para armar a un ejército entero"





"No transamos con el narcotráfico; ahora esto se terminó Luis (Contigiani). La verdad que después de 10 años hubiese preferiro una autocrítica , no pudieron garantizar ni la presentación del libro (Los Monos)".





5) Luis Contigiani (Frente Progresista): "Estoy preocupado por la seguridad, es el principal desafíó del país. no podemos dudar un minutos, tenemos que estar todos juntos. Las políticas degradantes de los úiltimos 50 años dieron lugar a las economías delictivas. En Santa Fe tenemos que estar unidos para dar respuestas a pesar de las estigmatizaciones. Tenemos proyectos en la parte policial y penal, con esfuerzos para profesionalizar a la policía, llevamos todo el estado a los barrios para reconstruir la paz social, juicio oral público y transparente. Quiero cambiar la leyes de seguridad interior para tener más recursos y jueces federales para coordinar las fuerzas de seguridad y dejar de hechar culpas porque es un tema más de fondo".





"Tenemos que estar todos unidos porque esta en juego el pacto social. Es fundamental la Justicia provincial y eso fue por la ausencia de la federal, con funcionarios valientes que pusieron a las bandas en las cárceles por delitos provinciales. Estamos en problemas donde no podemos dudar un minuto, le decimos a Rossi que se haga cargo de Aníbal Fernández , un poco de memoria para tener honor a la verdad"





"Tenemos que trabajar para los mejores resultados y cerrar filas para trabajar en un tema tan sensible, vamos por un camino que reducimos el 45 por ciento de tasa de homicidios dolosos".