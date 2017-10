Jatón: "Hemos visitado cerca de 30.000 casas de esta ciudad"

En diálogo con UNO Santa Fe, en el último tramo de la campaña, Emilio Jatón reiteró el compromiso asumido de cara a la ciudadanía de llevar los temas planteados por los vecinos al Concejo, y resaltó que en las últimas semanas el equipo de trabajo de la lista que lidera visitó cerca de 30.000 hogares santafesinos relevando los temas que luego desde el Frente Progresista se plantearán en el recinto.





"Basura, transporte, espacios públicos, fondos públicos, transparencia, vamos a discutir todo eso porque hace a la decencia del municipio y el manejo de los dineros. Y también nos preocupa la planificación de la ciudad, porque me parece que cada vez que se decide una obra, se decide políticamente dónde hacerla y nosotros queremos estar en esta discusión", afirmó.





—¿Cuáles fueron los planteos que realizaron los vecinos?

—Quedaron dos cosas, uno que hay problemas que siguen siendo viejos en el tiempo, como los espacios públicos, la falta de iluminación, el desmalezado, que es municipalismo básico, y después hay problemas nuevos como que la gente quiere discutir las cosas que pasan en el Concejo y las cosas que pasan en el municipio. Hoy los barrios nos plantean que quieren ser protagonistas de las decisiones políticas y no lo son. Por eso resulta interesante que vayamos con ese compromiso y hagamos un diálogo sin tiempo, en un espacio diferente, en su casa. Eso a la gente le cae muy bien. Me parece que esta ciudad necesita encontrarse con la gente y nosotros estamos haciéndolo cara a cara.





—Después de este relevamiento, ¿piensa que estos temas se van a poder discutir finalmente en el Concejo?

—Es un compromiso, y nosotros lo asumimos y cumplimos. Porque además sabemos hasta dónde podemos llegar. Si hay un problema de espacio público o de infraestructura, lo vamos a discutir en el Concejo, a través de un pedido de informes, de una resolución o una ordenanza. No le quepa ninguna duda al vecino que los problemas que nos plantearon van a estar en las discusiones del Concejo.





—Hay candidatos que han planteado que el Concejo debe recuperar facultades respecto del transporte y la recolección de residuos, ¿cuál es el planteo del Frente para estos temas?

—Planteamos que pase de ser precario y que en verdad sea cristalino y transparente. Lo que no creemos es que el Concejo haya perdido facultades. Siempre las tuvo, pero a veces no se daban los temas de discusión, y el Concejo no hacía la suficiente presión para pelear por sus propias facultades. Nadie pierde o gana facultades, ya que son inherentes a la función del Concejo. Lo que hay que hacer es discutir más problemas de los vecinos y no tanta política, en eso sí estamos de acuerdo.





—¿Cuáles son las propuestas en transporte y recolección de residuos?

—Lo que planteamos desde un principio por el solo hecho de contraponer la precariedad con la transparencia. Por eso decimos que los dos servicios tienen que llamarse a licitación. En el tema de la basura, desde el año 2010, el Ejecutivo tiene la potestad de hacerlo porque se la dio el Concejo, y no lo está haciendo, no sabemos por qué. Gastando tanto dinero y no tenemos control. En el transporte también, pero lo que planteamos no es solo la licitación, sino un cambio de paradigma. Porque creemos que el transporte tiene que dejar de ser solo un negocio para los empresarios, y pasar a ser un servicio público de pasajeros que le sirva a la gente. Hoy eso no está sucediendo.





—Otro tema que se metió en la campaña es la licitación de la Terminal de Ómnibus, ¿cuáles son las observaciones que ustedes hacen?

—Lo que pasa con la terminal es producto de la falta de diálogo entre las partes, porque cuando fuimos a hablar con la vecinal del barrio, nos dijeron que les hubiera gustado participar. Cuando hablamos con empresarios, lo mismo, y cuando uno ve el Master Plan de la Terminal, son solo 16 páginas que no explican nada. Me parece que se llega a esta instancia con dudas porque no hubo el diálogo suficiente. Todos queremos tener la mejor terminal de la Argentina, pero queremos hacerla entre todos. No producto de un proyecto que nazca de una oficina. Los santafesinos nos merecemos discutir la terminal que queremos.





—¿Qué Concejo se imagina después del 10 de diciembre?

—Ya tengo experiencia en cuerpos colegiados y se cómo funcionan, entonces voy a poner toda esa experiencia en las discusiones que van a darse. Creo que en los cuerpos colegiados, lo que hay que hacer es tratar de discutir proyectos, ideas y no tanta política. No creo en las mayorías, no creo en las pertenencias a los bloques ciegamente. Creo que todo puede discutirse, y que nadie puede ser oposición por ser oposición, y que nadie puede levantar la mano solo por levantar la mano. Me parece que hay un punto intermedio por donde vamos a caminar nosotros y es el del consenso, la discusión. Somos militantes de los derechos de los vecinos hace 20 años, y no vamos a cambiar a ahora.





—¿Dónde va a aguardar los resultados el domingo y qué le genera la elección a nivel personal?

—Me genera mucha expectativa, muchos latidos del corazón, un día distinto. Yo estaba acostumbrado a que cada vez que había elecciones me levantaba a las 8 de la mañana y me acostaba a la 1 y tenía que trabajar durante todo el día. Iba rápido a votar, y ahora disfruto más ese momento, hablo mucho más con la gente y disfruto de los amigos ese día. Después, esperaremos los resultados con la gente que hemos trabajado y con las instituciones. Expectantes, pero tranquilos porque cuando uno espera la elección sabiendo que hizo lo que tenía que hacer es una buena espera.