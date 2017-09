"Me sumo a la ciudad", una propuesta del FPCyS para los vecinos de Rincón

El acto tuvo lugar en el Club Central Rincón, ubicado en la calle Santa Rosa y L.L. de los Santos. Contó con la presencia de representantes de instituciones locales, más de 150 vecinos, del diputado Paco Garibaldi y el senador provincial Emilio Jatón, quien expuso: "Si hay algo que tenemos que hacer entre todos es entender esta tierra, ustedes tienen que participar del destino de esta ciudad. Son ellos los que van a interpretar sus ideas, son ellos los que van a interpretar los que les pasan por eso las elecciones son muy importantes. Y no se gobierna con la lejanía. Se gobierna con esta cercanía. Cuando uno tiene propuestas, cuando uno quiere la tierra donde vive, cuando uno quiere devolverle a la gente lo que le dio tanto tiempo toma valor esta campaña".





Los vecinos que iban llegando a la presentación participaron en distintos stands de propuestas. Uno de ellos llevaba como nombre "Me sumo con ideas" y allí se pudieron aportar propuestas propias, escribirlas y luego depositarlas en una urna.





La segunda actividad fue nombrada "Me sumo a la ciudad", en la cual sobre un mapa de San José de Rincón muchos fueron ubicando los lugares propicios para la participación, para el diálogo, proponiendo a su vez lugares nuevos.





"Las propuestas que construimos tiene mucho de ustedes, de las visitas, de lo que fuimos escuchando, porque las construimos a partir de esas ideas. Luego nos juntamos con diferentes referentes, autoridades, expertos en distintas áreas y como Frente Progresista armamos estas propuestas. Esto no sale de la cabeza de una sola persona, sino que fue construido a través de la participación de todos, y que a partir de estas actividades de participación que se encuentran desarrollando, nuestra idea es tomarlas para seguir construyendo junto con ustedes", expuso la primera candidata a concejala, Carmen Cornaglia.





Tras la exposición de las propuestas de gobierno a través de cinco oradores que encarnaron ellos varios puntos del programa del gobierno que van desde: la planificación hídricas, la mejora de servicios públicos, la planificación urbana, la seguridad, la productividad y el trabajo, el desarrollo del turismo, la salud y el medio ambiente, la cultura, la educación, la identidad rinconera; el candidato a intendente Silvio González: "La verdad que es un hecho muy importante el estar presentando las propuestas que nosotros hemos construido. ¿Por qué somos parte del Frente Progresista Cívico y Social? Porque estamos orgullosos con la gestión que viene haciendo este gobierno a lo largo de más de 10 años. No me imagino otra ciudad que no sea inclusiva, participativa, con fuerte componente de lo cultural, con planificación. No me imagino desarrollando políticas públicas cortoplacistas".





"Me imagino desde el primer día, si nos toca ganar, convocando a los diferentes sectores políticos de la ciudad para trabajar en un proyecto de ciudad a largo plazo. He acumulado un camino de experiencia en gestión, tenemos la oportunidad tenemos una oportunidad", concluyó.