Peña: "Santa Fe no va a darle su apoyo al kirchnerismo porque no quiere volver al pasado"

El jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña , se mostró hoy confiado en que las listas de Cambiemos logren imponerse en la provincia en los comicios generales del 22 de octubre, y auguró que el año que viene será un año "con menos inflación, con más obras, con más crecimiento y con más desarrollo en general" en la Argentina





"Tenemos confianza en que la provincia de Santa Fe no quiere una vuelta al pasado ni quiere darle el apoyo al kirchnerismo", dijo el funcionario nacional en declaraciones a medios, en el marco de una visita a barrios de Villa Gobernador Gálvez y Rosario, junto con los candidatos a diputados nacionales, Albor "Niky" Cantard, Luciano Laspina, Gisela Scaglia y Gonzalo del Cerro; y a concejales rosarinos, Roy López Molina y Anita Martínez.





"Los santafesinos tienen la oportunidad de demostrar ahora si quieren eso o si quieren respaldar el cambio que lidera Mauricio Macri", agregó Peña, quien calificó a las elecciones del 22 de octubre como una "oportunidad grande" para "que los santafesinos decidan el tipo de sociedad que quieren para adelante".





Peña -que estuvo acompañado también por el presidente de la UCR nacional e intendente de Santa Fe, José Corral-, se mostró con "gran esperanza" en su recorrida por obras del Plan de Hábitat en el Barrio Mortelari de Villa Gobernador Gálvez, y en su recorrida por Rosario junto con Cantard y quienes lo acompañan en la lista para el Congreso.





"Es una gran esperanza que tenemos porque ya hemos pasado lo más duro: la transición económica que hacía falta para que el país arranque y empiece a ponerse en marcha con un crecimiento sustentable que nos da la posibilidad de pensar en un futuro mejor para nuestros hijos", dijo Peña, y enumeró "la cantidad de obra pública" en la provincia y el "desarrollo en cada sector de la economía", para asegurar que "lo que vamos a ver después de la elección es más de eso".





"Los temores que buscan generar son las mismas mentiras de hace dos años: que íbamos a cortar la ayuda social, que la economía iba rumbo al colapso: como no pueden hablar de la economía del hoy hablan de la economía de mañana", se lamentó.





Fuerte inversión

Consultado respecto del pago de la deuda por coparticipación generada por el gobierno de Cristina Kirchner, Peña defendió que "es lógico" que el presupuesto no la contemple porque "todavía no ha habido un acuerdo, y no podemos imputar presupuestariamente algo que no está acordado".





No obstante evaluó como "una de las mayores inversiones en infraestructura en la provincia de Santa Fe" la que se incluye en el actual proyecto de presupuesto, dijo que "en materia de coparticipación la provincia casi duplicó los fondos de hace dos años" y advirtió: "Los santafesinos tienen que ver qué se está haciendo con esos recursos extra".





"De nuestra parte vamos a seguir trabajando con el mismo espíritu del primer día", aseguró el jefe de ministros, "con una correcta relación institucional, priorizando la solución a los problemas de los santafesinos sin agenda político partidaria, como hicimos cuando definimos el trabajo con Gendarmería para trabajar contra el narcotráfico, sin mezquindad y sin manipulación".





"Sería de bien que el gobierno provincial lo reconozca pero vamos a seguir trabajando aunque no lo hagan", finalizó.