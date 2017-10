Polémica por los spots de campaña de Boasso

La Justicia electoral resolvió hoy hacer lugar a una presentación que hicieron los apoderados de Cambiemos en Santa Fe para hacer cesar los spots publicitarios del candidato por el partido Unite por la Libertad y la Dignidad que utilicen las frases «Fuerza para el Cambio», «Acompañando a Mauricio» y «Sigamos cambiando juntos» y/o cualquier otra expresión y/o imagen similar que provoque confusión en el electorado".





Esa última frase, que forma parte de la resolución Nº 9220/2017, resume los argumentos de la decisión. Mientras que desde el entorno del actual edil rosarino anticiparon a UNO Santa Fe que apelarán la medida y que no podrá aplicarse hasta que no esté firme.









La pelea que mantienen Boasso y los integrantes de la Alianza Cambiemos en Santa Fe ya tiene su historia en el proceso electoral de este año. En un principio, el concejal de Rosario intentó competir en la interna de Cambiemos con una lista que se iba a llamar Fuerza para el Cambio. Sin embargo, la junta electoral de esa fuerza no la aprobó debido a las deficiencias que presentaba la documentación que contenía los avales para la lista.





Una vez que la Justicia electoral dejó firme el rechazo a esa lista interna de Cambiemos, Boasso consiguió un espacio en la interna de Unite, donde compitió con su lista Fuerza para el Cambio. Luego de conseguir 95.226 votos en las Paso el rosarino pidió a la Justicia que el lema de su boleta para las elecciones generales sea Fuerza para el Cambio, algo que le fue rechazado.





Según los apoderados de Cambiemos, la expresión "Acompañando a Mauricio", refiere directamente al presidente de la Nación, Mauricio Macri, referente principal de la Alianza Cambiemos. En tanto, sobre la expresión "Sigamos Cambiando Juntos", destacan que es el nombre la lista interna por la cual se presentaron los precandidatos a diputados nacionales de Cambiemos y que hoy son candidatos oficiales por la misma.





Por su parte, quienes están trabajando en la campaña de Boasso aseguraron a UNO Santa Fe: "Fuerza para el cambio es nuestro slogan. Fue el nombre de nuestra lista en las primarias y ahora lo estamos usando como el slogan de nuestra campaña".





"Es una barbaridad que no se pueda nombrar al Presidente. El juez no se puede meter en el contenido de nuestros spots, salvo que sea ofensivo contra la religión o sexista", expusieron y agregaron: "En las Paso parece que no confundía porque no fue impugnado ni como nombre de lista ni como slogan de campaña. Pero ahora sí. Esto lo vamos a apelar. En la apertura y cierre de los spots publicitarios, que son legales, hablan de Unite Partido Nº 188. El contenido habla de Mauricio, pero si no podemos mencionar al presidente que bajen todos los otros spots que lo mencionan a Mauricio Macri".