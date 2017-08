Por las idas y vueltas para fijar el piso electoral recién el martes se sabrá cómo terminó el escrutinio

Los resultados del escrutinio definitivo de las Paso para los cargos locales recién se oficializarán el martes que viene. El escrutinio definitivo terminó hoy, pasado el mediodía, pero los datos se darán a conocer ese día porque una vez terminado el conteo final el Tribunal Electoral se reunió para definir el criterio que aplicará para establecer el piso que deben superar los frentes y las listas para estar en las elecciones de octubre. Por lo tanto aún resta definir cuáles serán las alianzas que estarán en las generales y con qué candidatos.





LEER MÁS: Comenzó el escrutinio definitivo y en Santa Fe las listas hacen cuentas para pasar a las generales





En una reunión que duró poco más de 40 minutos el Tribunal presidido por el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Erbetta , e integrado por los vocales Bibiana Teresa Alonso (jueza de Cámara de Apelación en lo Penal de los Tribunales de Rosario) y Mario César Barucca (Juez de Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de los Tribunales de Santa Fe ), junto al prosecretario electoral, Patricio Pascual, determinó que en estas Paso el piso a superar es del 1,5% del padrón para los frentes y partidos.





LEER MÁS: Solo tres candidatos a concejales le ganaron a los votos anulados en Santa Fe





Cualquier alianza que no llegue a ese umbral, unos 4.598 votos, no podrá estar en las generales. Mientras que para el armado de la lista general de los frentes que sí pasaron, primero se tendrá en cuenta si hay una o más listas que superen el 1,5% de los votos válidos emitidos en la categoría. Si es así, esas nóminas eliminan a las que no lleguen a ese umbral interno. Si ninguna de las listas llega al 1,5%, la lista general se armará entre todas las que compitieron en la interna con el reparto de lugares a través del sistema D'hondt.

En los últimos días el criterio con el que se define el piso electoral a superar cambió en varias oportunidades. Por ejemplo, cuando arrancó el escrutinio se anunció que el umbral se iba a fijar por el 1,5% de los votos válidos emitidos por lista y que no se aplicaría el 1,5% del padrón para los frentes y partidos. Incluso los apoderados de los diferentes frentes fueron notificados el jueves por la tarde de los resultados de los primeros departamentos escrutados como Belgrano, Caseros, Constitución, Garay y General López. Es probable que haya candidatos en esos departamentos que hayan superado el 1,5% de los votos válidos emitidos pero no ese porcentaje del padrón. Por lo tanto, deberán ser notificados nuevamente en base al nuevo criterio que los deja fuera de las generales.





En lo que respecta a la categoría de concejales en la ciudad de Santa Fe para octubre serían cuatro las listas que participarían. Aún resta esperar la oficialización de los resultados pero la nómina que encabeza Emilio Jatón (Frente Progresista), la de Carlos Pereira (Cambiemos ) y la de Marcos Castelló (Frente Justicialista) ya tienen un lugar asegurado. Mientras que la cuarta nómina estaría compuesta por candidatos de las seis listas del Espacio Grande, con Luz Balbastro a la cabeza por ser la lista más votada en esa interna. El martes se conocería al resto de sus integrantes.





En Espacio Grande se da la particularidad –es el único caso en la provincia– de que ninguna de las listas llega al 1,5% de los votos válidos emitidos en la categoría de concejales. Sin embargo, el frente supera el 1,5% del padrón cuando suma todas las listas. De esa manera conseguiría el pase a octubre, algo que se va a ratificar el martes que viene.





Por otra parte, la agrupación Barrio 88, que hasta el jueves por la noche ya festejaba su pase a las generales, con el cambio de criterio que hizo el Tribunal Electoral, no consigue el objetivo de sumar los votos equivalentes al 1,5% del padrón. Esa fuerza presentó una sola lista que cosechó 4.244 votos y quedó a 354 sufragios del objetivo. Una vez que el Tribunal oficialice los resultados el martes, todos los frentes y partidos tendrán 12 horas para recurrir el criterio que determina el piso electoral. Pero nada garantiza que la respuesta sea lo suficientemente rápida para que, en caso de tener un fallo favorable, puedan estar en octubre.





Las idas y vueltas para fijar el piso electoral tienen como antecedente inmediato las elecciones de 2015. Cuando esta semana Espacio Grande se estaba quedando afuera porque ninguna de sus seis listas conseguía de forma individual el 1,5% de los votos válidos emitidos, recordó que en las elecciones de hace dos años hubo un caso similar en la localidad de Villa Gobernador Gálvez que sentaba precedente. En esa ocasión el partido Unión Celeste y Blanco presentó dos listas a concejales en esa localidad del sur provincial para las Paso. La lista 10 consiguió 730 votos y la lista 34 logró 333 sufragios. De forma individual ninguna de las dos llegó al piso del 1,5% del padrón que eran 753 votos sobre los 50.208 votantes habilitados. Sin embargo, entre ambas sumaron 1.063 votos (1,55%) y pasaron a las generales.





La diferencia en cómo se mide el piso no es menor. Cuando a principios de semana desde la Secretaría Electoral se dijo que el piso se aplicaría a las listas y sobre los votos válidos emitidos, desde el Frente Social y Popular se recordó que en 2015 en la ciudad de Santa Fe cosechó 3.831 votos, pero como el piso se fijó con el total del padrón no pudieron llegar a las generales. En 2015 estaban habilitados para votar 302.325 ciudadanos en la capital provincial, por lo que el piso del 1,5% fue de 4.535 votos. Al FSP le faltaron 704 votos. Si se hubiese aplicado el umbral según los criterios que se aplican en los actuales comicios, es decir sobre los votos válidos emitidos (191.916), el piso hubiese sido de 2.879 votos. A la lista que no pudo pasar a las generales le hubiesen sobrado 952 sufragios.





El abogado constitucionalista, Domingo Rondina, le dijo a UNO Santa Fe que en las elecciones de 2015 fue representante legal en dos casos similares que fueron evaluados de distinta manera. Por ese motivo consiguió una resolución favorable y otra se la denegaron. "Durante la gestión de (Claudia) Catalín hubo un montón de providencias (resoluciones) contrapuestas y sin adecuada fundamentación jurídica", aseguró el letrado. A modo de ejemplo Rondina mencionó el auto 686, con fecha del 4 de mayo de 2015, donde al Frente de la Cultura, la Esperanza y el Trabajo, en la categoría de diputados provinciales se le rechazó la solicitud de que el piso sea del 1,5% de los votos emitidos y "sin mayor fundamentación", agrega Rondina.





Al día siguiente, el 5 de mayo de 2015, con el auto 693 el tribunal manda a rectificar los cómputos para que se tome el 1,5% de los emitidos a favor del Frente Renovador, también en la categoría de diputados. "Ese criterio se repite el 6 de mayo en el auto 695 que aplica el piso sobre los votos válidos emitidos en un caso en la categoría de concejales", finalizó.





Ahora resta esperar hasta el martes que viene la oficialización de los datos para conocer cuáles son las listas que pasan a las generales y cuáles no. También habrá que aguardar si alguna fuerza política decide recurrir la decisión del Tribunal sobre cómo se fijó el piso electoral y el momento en que se lo hizo, ya que las reglas de juego deberían haber estado claras desde antes de empezar a contar los votos para evitar cualquier tipo de suspicacia y para que el sistema democrático goce de absoluta transparencia.