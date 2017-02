Empieza la discusión salarial de los estatales

Este martes, a las 9, se realizará en la sede del Ministerio de Gobierno la primera reunión paritaria entre los representantes de los trabajadores estatales y del gobierno de la provincia. Nadie espera resultados concretos del primer encuentro que servirá para poner algunos marcos de referencia y para el primer intercambio de información entre las partes.





Desde UPCN y el gobierno prefirieron esperar a que transcurra la primera mesa paritaria para emitir opinión, mientras que el secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de Santa Fe, Jorge Hoffmann, adelantó a Diario UNO que "la cuestión central es la salarial", pero que también harán "un repaso de las cuestiones gremiales en curso o pendientes para ordenar la agenda del año".





Respecto a la cuestión salarial Hoffmann advirtió que los trabajadores irán "con el planteo de recuperar lo que perdimos el año pasado", cifra que fijó entre un 6 y un 10%. "Nos hace mucho ruido el 32,9% (de inflación) del Ipec de la provincia, que no se condice con la mayoría de los índices oficiales y privados. Desde Capital Federal que dio un 40% hasta la cifra que es de la Universidad de los Trabajadores que está integrada por técnicos de CTA y de CGT que también estimaron un 40%. Nosotros estimamos, como lo estima todo el país, una pérdida de entre 6 y 10%, dependiendo de los acuerdos puntuales en cada sector", explicó y aclaró que pondrán esa cifra sobre la mesa paritaria para "recuperar la pérdida del año pasado".

Al ser consultado sobre cómo influye en la paritaria provincial el hecho de que el gobierno nacional no haya convocado a la paritaria docente que siempre fue un punto de referencia, Hoffmann expresó: "En primer lugar esta es una clara demostración del Gobierno de que su política es la atomización de la negociación, un planteo clásico del neoliberalismo. La no convocatoria supone violar clara y manifiestamente la ley. En segundo lugar se abandona el auxilio a las provincias a partir de que no va a haber un piso a partir del cual el Gobierno va a asistir a las provincias que no estén en condiciones de abonar los salarios a los docentes. Es decir, que el gobierno renuncia a lo que le ordena la Constitución que es garantizar la educación pública en la Argentina y deja libradas a las provincias a sus posibilidades".





"Esto, a su vez, genera un temor de que el gobierno nacional lleve a una confrontación a los docentes a modo de llevar adelante una acción ejemplificadora para el conjunto de los trabajadores de la Argentina. Quieren provocar un conflicto sin salida. Si hay una derrota de los docentes, va a ser una derrota para el conjunto del movimiento obrero porque va a dejar muy mal posicionados a los sindicatos frente al gobierno. Eso implica una confrontación que excede el terreno de los docentes. Por eso, tanto la CTA como la CGT la semana pasada realizaron una reunión y una conferencia de prensa apoyando al planteo de los gremios docentes sobre la necesidad de una convocatoria a la negociación paritaria nacional", agregó.





Los municipales, el viernes

Este lunes se reunieron intendentes y presidentes comunales en la Secretaría de Municipios y Comunas de la provincia y se fijó como fecha de inicio de la paritaria de los trabajadores municipales el viernes que viene en la sede de esa dependencia provincial. Como representantes de los Estados locales quedaron seleccionadas las ciudades cabeceras de los cinco nodos (Santa Fe, Rosario, Rafaela, Reconquista y Venado Tuerto) más las localidades de Villa Gobernador Gálvez, Angélica y Curupaity.

El secretario de Municipios y Comunas, Carlos Torres, dijo que en el encuentro de este lunes los representantes de los municipios aprovecharon para contar cómo está la situación de cada administración local. Sobre el encuentro fijado para el viernes, Torres dijo que será un primer encuentro y que la negociación propiamente dicha comenzará la semana que viene.





Además, ese mismo día se producirá el segundo encuentro de la paritaria docente. El viernes pasado fue la primera reunión y se pasó a cuarto intermedio para el 17 de febrero, en la sede del Ministerio de Educación.