Empleados de comercio cerraron la paritaria con un 20% de aumento

Los trabajadores de comercio nucleados en la Federación Argentina de Empleados de Comercio y Servicios (FAECYS) y las principales cámara empresarias llegaron hoy a un acuerdo salarial anual del 20 por ciento pagadero en dos cuotas y con cláusula de revisión en caso de que la inflación supere ese porcentaje. La firma del acuerdo se celebró en las primeras horas de la tarde en la cartera laboral con la presencia del ministro de Trabajo, Jorge Triaca; la subsecretaria de Relaciones Laborales, Silvia Squire; el titular de FAECYS, Armando Cavalieri y los titulares de tres cámaras empresarias del sector. El acuerdo salarial se pactó en un 20 por ciento en dos tramos; el primero del 10 por ciento con carácter no remunerativo, que regirá a partir del mes de abril de 2017.





El segundo tramo, también del 10 y no remunerativo, regirá a partir del mes de julio de 2017. Según un comunicado de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), "el primer tramo se incorporará en carácter remunerativo al salario a partir del 1 de julio de 2017 y el segundo mantendrá el carácter de no remunerativo hasta el 31 de octubre de 2017". De acuerdo con la información empresaria ambos "tramos del incremento no serán acumulativos y el acuerdo tiene vigencia por un año, es decir, desde el 1 de abril de 2017 hasta el 31 de marzo de 2018". Según la C.A.C. se incorporó al acuerdo "la cláusula "gatillo", en el mes de octubre de 2017 y enero 2018, en cuya virtud, y en la medida que la inflación supere la pauta salarial, se procederá a los ajustes que pudieran corresponder".





La delegación sindical la compusieron Cavalieri, José González, Jorge Bence; Ricardo Raimondo, Guillermo Pereyra, Daniel Lovera y Alberto Tomasone. Por la representación empresaria estuvieron Osvaldo Cornide, Francisco Matilla e Ignacio Martín de Jaúregui (Confederación Argentina de la Mediana Empresa-CAME); Jorge Di Fiori , Mario Grinman y Pedro Etcheverry (Cámara Argentina de Comercio) y Alberto Rodríguez Vázquez, Carlos Echezarreta y Ana María Porto ( Unión de Entidades Comerciales Argentinas-UDECA). La participación del ministro Triaca en la firma de este acuerdo paritario es parte de la política de contacto permanente con los referentes de las organizaciones sindicales.