"En Colón disfruto de las cosas más simples"

Pablo Ledesma es uno de los referentes que tiene el plantel sabalero en base a su experiencia y trayectoria. Llegó a Colón en enero del 2015 y en consecuencia lleva más de dos años en Santa Fe vistiendo la camiseta rojinegra. Con 33 años recién cumplidos (el 4 de febrero), el volante cordobés tiene mucho para dar y así lo reconocen los diferentes entrenadores que pasaron por el club en donde siempre fue elemento titular y uno de los pilares de la estructura del equipo.





Poco habituado a dar notas, siempre se caracterizó por su bajo perfil y por eso son muy pocas las oportunidades en las que se lo puede escuchar o leer. En la semana, el mediocampista nacido en la Falda charló con la Red Santa Fe 96.7 en donde se explayó y opinó sobre diferentes temas dejando varias cosas interesantes como para analizar.





Respecto al presente del equipo en función de lo que será la reanudación del torneo indicó: "La verdad es que estamos muy bien, hicimos una buena pretemporada que ha sido dura e intensa y en los amistosos tuvimos buenos rendimientos tanto en lo físico como en lo colectivo a nivel técnico y táctico. En consecuencia estamos muy tranquilos y seguimos trabajando a la espera del inicio del torneo. Después hay que ser muy inteligentes y saber que en la reanudación del torneo tenemos un partido muy importante que será fundamental ganar para continuar sumando puntos y obtener una buena sumatoria para el promedio que es importante para Colón", aseguró.





Cuando lo consultaron por los motivos que lo llevaron a continuar en el club y renovar contrato expresó: "Es un club que me respetó un montón, me han tratado siempre muy bien, encontré tranquilidad y disfruto cada día de las cosas más simples como llegar al vestuario y tomar un mate, cosa que antes no hacía. La paso bien, soy feliz de estar acá, me gusta la ciudad y el lugar donde entrenamos (predio), Colón tiene un gran estadio y somos privilegiados. Son muchas las cosas que se sumaron para que esté acá y disfrute como hacía mucho no me pasaba".





En cuanto a la relación con el hincha rojinegro opinó: "La verdad que es muy buena la relación, siempre han sido muy respetuosos para conmigo, tengo las cosas muy claras y mi obligación es intentar jugar cada día mejor y entregar lo máximo ya sea en los partidos como también en los entrenamientos. Y esa es la mejor manera de respetar al hincha".





Respecto al rendimiento de Colón ante Boca y la merma que tuvo el equipo en el segundo tiempo dijo: "Tal vez cedimos un poco la pelota y el protagonismo, considero que hicimos un primer tiempo muy bueno y a mi entender fuimos superiores a Boca en gran parte de esa primera etapa. Después en el segundo tiempo no fuimos protagonistas y nos complicaron. De todas maneras estoy conforme con el rendimiento general del equipo, al igual que en los partidos cuando enfrentamos a Newell's que también es un equipo de jerarquía".





En otro tramo de la charla habló sobre los momentos difíciles que le tocó atravesar en Colón cuando por ejemplo no pudo jugar el primer Clásico por lesión y eso le llevó un tiempo de recuperación: "Yo siento que a veces se habla de más, yo desde que estoy en Colón tuve una sola lesión y en el final del torneo se decían un montón de cosas, que estaba grande que había venido a robar. Y la realidad marca que de 30 partidos jugué 26. Y en ese momento dije en una nota que Meli que tenía 20 años había jugado 22 partidos en Boca. A veces se habla demasiado, en un momento se dijo que me había peleado con Darío (Franco) que para mí es un padre futbolístico, hasta el día de hoy nos llamamos por teléfono. Pero estoy acostumbrado a que se digan esas cosas, aún cuando de los cuatro Clásicos que se jugaron participé de tres. Nadie dice que el árbitro que me expulsó con Sarmiento la fecha anterior al Clásico nos anuló mal un gol en la cancha de Colón (Fernando Espinoza ante Unión en el Brigadier López). Pero nadie se pone a ver esas cosas, yo puedo mirar a mi hijo tranquilo sabiendo que en ningún momento insulté al árbitro. Se decía que yo no quería jugar un Clásico ¿Cómo no voy a querer jugar un Clásico? Pero estoy acostumbrado a que se intente dañar y a esa crítica mala para perjudicar pero no pasa nada. Por suerte tengo la posibilidad de poder defenderme dentro de la cancha", sentenció haciendo un firme descargo.





Sobre el Clásico que viene manifestó: "Lo tomo con tranquilidad, yo quiero ganar todos los partidos y sé que primero está el partido ante Olimpo y esto lo digo de verdad, no es porque me ponga el casete".





A la hora de opinar sobre la salida de Paolo Montero aseguró: "Primero estoy agradecido porque conmigo siempre tuvo un trato respetuoso y después es gente grande que decide cosas, ahora le deseo lo mejor en esta nueva etapa".





Ya en el final de la conversación habló sobre la idea futbolística de Eduardo Domínguez y las diferencias con la de Montero: "En realidad la misma idea la tienen todos los técnicos, todos los entrenadores quieren que sus equipos sean protagonistas y que jueguen bien. Después por ahí la diferencia puede estar en el parado o el dibujo táctico. Siempre hay cosas por mejorar más allá de que el equipo venga de jugar un partido brillante. De todos modos el equipo está bien y espero que cuando se reanude el torneo lo podamos demostrar", finalizó.