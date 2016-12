En las horas previas a Navidad se intensifica el ritmo en los paseos

Los tradicionales centros comerciales a cielo abierto de la ciudad, López y Planes, Aristóbulo del Valle y Facundo Zuviría, al igual que la Peatonal San Martín registraron en las jornadas previas un importante incremento en la afluencia de clientes ansiosos por adquirir el presente que compartirán en la noche de este 24 de diciembre.





Las expectativas de los comerciantes son positivas, a pesar de que aún es demasiado pronto para determinar resultados relacionados con las unidades de ventas. Los referentes de los corredores comerciales coincidieron al momento de calificar los programas Ahora 12 y Ahora 18 como una de las principales herramientas de ventas. En tanto la metodología de trabajo para este sábado es igual en todas las avenidas, de corrido y hasta las 18.





Danilo Simez, presidente de la Asociación de Comerciantes Aristóbulo del Valle, aseguró que desde el 8 de diciembre el movimiento de la avenida se intensificó pero en estas últimas dos jornadas se espera el pico como históricamente ha pasado.

Con el objetivo de aprovechar una de las épocas más esperadas por los comerciantes, los casi 700 locales que trabajan sobre la avenida Aristóbulo del Valle implementaron el horario corrido. Sin embargo, y a pesar del ritmo que tomó la arteria en las últimas jornadas Simez descartó realizar una evaluación en torno a los resultados que podrían dejar las ventas.





"No arriesgo opinión, porque a veces parece que hay mucho movimiento y cuando se dan a conocer las estadísticas de Came no coincidimos, por esto no quiero apresurarme", explicó el presidente de la asociación.

Desde la Asociación Comerciantes, Industriales, Profesionales y Amigos y Vecinos de Avenida López y Planes, Miguel Fusco brindó un panorama de la actividad que se vivió en el corredor con motivo de los festejos. "Se está viendo gente y se nota, las expectativas estaban dadas en estos días a ver si mejoraban", afirmó Fusco.





En la zona de López y Planes al 4900 sí hay un gran movimiento por los locales que se instalaron en la zona. "Se nota el movimiento de gente, es muy pronto para saber cómo ha sido en números para los comerciantes, aún resta un día en el que mucha gente se vuelca a hacer las compras de último momento", señaló Fusco en relación a las proyecciones que manejan los comerciantes.





Uno de los factores que colaboró en el incentivo de las ventas es la aplicación del programa Ahora 12 y Ahora 18. "Al tener la posibilidad de financiar a través de la tarjeta de crédito la gente lo aprovecha y se nota", aseguró el referente.





En relación al año pasado el movimiento arrancó más tarde y el mes fue más parejo. "En la actualidad fue en la última semana donde se notó mayor movimiento", confirmó Fusco.





Paseo Facundo es otra de las opciones con la que los santafesinos cuentan para poder realizar sus compras navideñas. Buena atención, precios y financiamiento son solo algunos de los atributos que los referentes remarcan al promocionar el tradicional corredor.

Raúl Vacuo, presidente de la entidad que nuclea a los locales de Paseo Facundo se mostró optimista sobre los resultados que podrían dejar las ventas navideñas. Al igual que sucede en los demás corredores comerciales, el flujo de público se incrementó en las últimas dos jornadas y estiman que se mantenga hasta el domingo, cuando se espera que se registre el pico de ventas.





La sugerencia que realizan desde la entidad a los comerciantes adheridos es que abran la mayor cantidad de horas posible y extiendan los horarios para posibilitar que la gente pueda llegar tranquila a los locales para poder realizar sus compras. "Además tenemos iluminación en vereda, algo que facilita extender los horarios con mayor seguridad", detalló el referente.





Las expectativas que el sector sostiene son positivas por dos motivos principales: una es la reciente ley de ganancias, que estiman colaborará a que el aguinaldo no sea afectado. El otro punto importante es la venta con tarjetas a través del programa Ahora 12. "Eso también trae un aumento en las ventas", evaluó Vacuo quien consideró que estos factores colaborarán en movilizar el flujo de dinero dentro del mercado santafesino.

Jorge Baremberg, integrante de la Asociación Amigos de Calle San Martín y del Centro Comercial opinó que si bien las expectativas que genera diciembre, el cual es considerado el mes más importante para el sector, tanto comercial como económicamente, este será diferente. "Se trata de un diciembre con un año económicamente muy difícil, también no es el mejor que vamos a tener desde ya, –sostuvo Baremberg–. Pero bueno, en el contexto general de la economía siempre ayuda al comercio, a enderezar deudas y algunas cuestiones".

En relación a la gran cantidad de gente que se observó en las últimas tres jornadas sobre el paseo peatonal y las expectativas que este comportamiento genera en los comerciantes aseguró que es algo habitual en este mes. Sin embargo destacó que la gente tiene mayores reservas a gastar que en años anteriores, aspecto que se evidencia en el valor de los tiques que se manejan. A pesar de no recordar los valores del año pasado en esta misma altura del año, Baremberg prevé que en esta oportunidad los volúmenes serán menores. "Este año creo que rondará un promedio de 400 a 500 pesos", afirmó.

Baremberg aseguró que la implementación de la venta por medio de tarjetas de crédito ya sea a través del programa Ahora 12 o 18 e incluso aquellos productos que se ofrecen hasta en 36, se convirtieron en una herramienta fundamental al momento de colaborar y traccionar la venta.





"Diciembre nos genera una expectativa muy buena, fundamentalmente por un hecho cultural la gente sale a último momento", explico Baremberg un comportamiento que no se puede evitar a pesar de que desde las entidades comerciales se trabajó en opciones para que los santafesinos puedan realizar sus compras, como sucedió el domingo pasado, jornada en la que los locales optaron por abrir sus puertas. "La verdad es que dio resultado", afirmó el referente. Sin embargo la gran tendencia está marcada por una cuestión cultural y lo que se repite todos los años es la compra a último momento.