En lo que va del año 46 presos gozaron de salidas transitorias y no regresaron al penal

En lo que va del año, 46 detenidos que gozaron del beneficio de salidas transitorias no regresaron a las cárceles santafesinas. De acuerdo a los datos a los que pudo acceder La Capital de Rosario, hoy hay 409 internos gozando de ese beneficio.

Uno de los casos más resonantes de los últimos días fue el de Juan Pablo Carrazán, un delincuente de 33 años que purgaba condena por dos homicidios en Coronda, unidad penitenciaria donde gozó de una salida transitoria en 2013 y jamás regresó.

Durante todo el año pasado, 204 internos que gozaban de salidas transitorias no regresaron a los penales de la provincia donde debían purgar sus condenas.

Según revelaron las fuentes consultadas, la problemática genera un profundo malestar tanto en el Ministerio de Seguridad de la Provincia como en el seno del Servicio Penitenciario santafesino.

El dato no es menor si se tiene en cuenta que el propio Servicio Penitenciario elabora informes sobre la conducta de los reos, pero los mismos no son vinculantes para los jueces; por lo que pueden atender o no a las opiniones que esta fuerza vierta en torno a la posibilidad de que un reo goce de salidas transitorias.

En tal sentido, destacaron que no son pocos los casos en los que el Servicio Penitenciario desaconsejó que un interno accediera a una salida transitoria, pero el juez igual decidió conceder ese beneficio.





Controversia por las salidas transitorias

Desde el Ministerio de Seguridad provincial volvieron a la carga con su plan de endurecer los requisitos para quienes acceden a las salidas transitorias. En tal sentido, adelantaron que insistirán con la aplicación de un decreto que firmó el gobernador Miguel Lifschitz en noviembre del año pasado, pero que fue declarado inconstitucional por la jueza Penal de Primera Instancia de la ciudad de Santa Fe, Sandra Valenti.

El decreto, que había sido elaborado por el Ministerio de Seguridad, sumaba a la conducta del detenido el “concepto”. Según explicaron ayer las fuentes consultadas, “tenía por objetivo evitar el egreso anticipado de reincidentes, ofensores sexuales y autores de delitos aberrantes”.

La jueza Valenti había argumentado en ese momento que por medio de un decreto no podían afectarse derechos de personas por su calidad, o por haber cometido determinados delitos graves.

A entender de la magistrada, esa situación afectaba dos principios: el de resocialización y el de igualdad. Razón por la cual lo consideró inconstitucional.

A la luz de la creciente autorización de salidas transitorias y de detenidos que, tras gozar de las mismas jamás regresan a las cárceles, fuentes del Ministerio de Seguridad volvieron a hacer ayer eje en un concepto: “El reincidente, el que comete delitos graves o el que viola las salidas transitorias, no puede ser tratado igual al resto de los detenidos”.

Mientras tanto, algunos de esos delincuentes que gozaron de salidas transitorias cometieron homicidios. Tal es el caso de Ricardo Albertengo, quien purgaba condena por varios delitos, entre ellos un homicidio, pero en 2015 accedió al beneficio y jamás volvió a la cárcel. Actualmente está acusado de haber asesinado a un policía en marzo del año pasado, en el marco de un robo en el macrocentro rosarino.