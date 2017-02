En plena temporada arrancó la liquidación de verano en el centro

Desde mediados de enero las vidrieras de los locales comerciales instalados en la peatonal santafesina exhiben las frases de "sale", "ofertas" o "rebajas", dependiendo del negocio estas rondan el 30% y en algunos casos alcanzan el 50%.

En promedio las estrategias obedecen a la compra de contado, otros con tarjeta hasta en tres cuotas y los menos por medio del programa "Ahora 12".





La indumentaria femenina es una de las protagonistas de esta tendencia, no escapan los comercios que comercializan ropa masculina, deportiva y calzados.





"Los descuentos están en efectivo y la mayoría de los productos tienen una rebaja del 25%", sostuvo Elvira, empleada de un negocio que comercializa ropa para mujer. El local extendió la promoción a la mayoría de las prendas como remeras, pantalones de jeans, camisas.





En este comercio las ofertas se comercializan de contado efectivo. Desde el local que se ubica en la peatonal explicaron que llegado fin de mes los clientes optan por abonar con tarjeta, sin importar la cantidad de cuotas y no hacen diferencia entre el precio con pago efectivo.









Un tradicional comercio de indumentaria masculina ofrece sus productos bajo la metodología "2x1" que se aplica tanto a las camisas, chombas, pantalones, remeras y corbatas. Lo que se traduce en una rebaja de un 50% al momento de adquirir dos prendas de igual categoría.





Desde el local aseguraron que aún no recibieron notificaciones en torno a la aplicación del decreto que el gobierno nacional el cual llama a los comerciantes a indicar el precio de contado, el precio total financiado, la cantidad y monto de cada cuota, la tasa de interés efectiva anual y el costo financiero total.





En el caso de Gabriela, propietaria de un local de ropa femenina ubicado sobre calle Mendoza a pocos metros del centro empezó con la época de liquidación a principios de enero, la comerciante explicó que esta estrategia obedece al hecho de contar con efectivo en vistas a la temporada de otoño y en parte no cargar con la mercadería de verano. En ese sentido aseguró que empezó a implementar esta estrategia hace dos años. "Antes eran otros tiempos, se podía guardar. Ahora ya no porque hay que comprar otra vez invierno y las ventas no fueron como años anteriores", explicó la propietario del negocio.

En este comercio los descuentos rondan el 30% con todos los medios de pago, a no ser que se trate de productos que se encuentren al costo. "Hay productos que están a 100 pesos, eso es de contado",sostuvo la comerciante.





En torno al comportamiento de los clientes en relación a la temporada de liquidación Gabriela aseguró que este es variable. Algunos optan por esperar las rebajas en determinadas prendas, de lo contrario siguen comprando dado que esta época coincide con el arranque de las vacaciones, momento en el que buscan precio en relación a un presupuesto determinado. En este caso, en los percheros del local ya se pueden encontrar prendas de otoño.





Un remera de fibrana que antes se conseguía a 250 hoy arranca en los 100 pesos. En los shores del mismo material en cambio la prenda que se vendía a 250 sale 150 pesos. En el caso de las remeras las rebajas se repiten salvo en aquellas que tienen mangas, dado que esta prenda se seguirá utilizando. El estilo de solera tiene un valor que va del 100 a 150.





"La verdad es que este año las liquidaciones asustan, porque estamos hablando de un paseo peatonal en donde hay productos que no llegan a los 100 pesos", señaló la comerciante. En relación al uso del Ahora 12 dependerá del importe de la compra y esto no es lineal.





Hasta ahora no obtuvieron notificaciones en torno a la diferenciación del precio sin embargo sostuvo que desde el inicio se hizo cargo de los costos que conlleva la venta con tarjeta de crédito. " Para mí es lo mismo, yo me adherí al plan así que me hago cargo del costo que tiene. Se que estoy perdiendo entre un 30% a 40%, lo tomo como que gano un cliente", sostuvo Gabriela.





En otro comercio de ropa femenina las rebajas rondan el 25% tanto de contado como con tarjeta hasta en tres cuotas, mientras que el programa Ahora 12 no entra dentro de esta liquidación.





Desde el comercio aseguraron que los clientes aprovechan la liquidación dado que algunos productos se pueden seguir usando en media estación.









"Nosotros con la liquidación comenzamos en la segunda semana de enero", explicó Yamila, empleada del local. En ese sentido recordó que la primera etapa de rebajas se realizaba solo con efectivo, sin embargo al observar que los clientes decidían abonar con débito o crédito por lo que decidieron implementar la liquidación con todos los medios de pago.