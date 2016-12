En primera persona: descubrió que su novio era femicida al buscarlo por Google

Alicia hizo preguntas y las pocas respuestas le parecieron suficientes. “A la vista era un petisito por el que no dabas dos mangos. Fue frío y evadía preguntas porque decía que le hacía mal hablar y lo contaba como un accidente. Me dijo `Si me creés, te quedás conmigo e intentamos tener una vida juntos, o te abro la puerta y te vas. No me ofendo´. Y yo me quedé”.

“Me controlaba adonde iba, me decía que no usara nada apretado, creía que lo engañaba y se enojaba si me veía con mis amigos. Yo pensaba que eso era amor, pero ahora veo como me manipuló y me aisló de todos”, se lamenta.

Lo que empezó como una novela de amor se convirtió en un cuento de terror. “A la hora de tener relaciones sexuales él no podía eyacular. Supuestamente estaba preocupado para que yo la pasara bien. Para ese entonces ya estaba enamorada. Pensaba que era lindo como él se ocupaba en mí. Nunca nadie se había preocupado así. Luego de varios encuentros me empezó a morder. De esa forma, él lograba eyacular. Me mordía los brazos, los pechos, me dejaba hematomas. Me mordía al punto de sangrar. Le decía que me dolía, le pedía que no lo hiciera pero no se detenía”.





Al denunciarlo ante los tribunales de Lomas de Zamora, los exámenes de los peritos forenses dieron positivo: la había lastimado. Ahora su piel recobró el tono pálido, pero ella no olvida las marcas.

“Era un cadáver, un cuerpo golpeado. Una muerta en vida. Decía que eran marcas para que los demás supieran que era de él. Además, no podía arreglarme. Decía que lo que engañaba y me golpeaba más”.

Al mes de noviazgo, Alicía quedó embarazada: esperaba a una niña. La noticia no fue bien recibida por él. Cada vez la mordía más, la golpeaba y llegó a drogarla.

“Con el embarazo empezó el calvario. Me echaron de mis dos trabajos. Pasé de leerle un cuento cada noche a mi hija en mi casa familiar, a vivir en una pensión triste y sola. Olivia quedó al cuidado de mi familia. Perdí todo. Y él de vez en cuando me pasaba a buscar, me llevaba a comer o al cine, pero siempre tenía que tener sexo con él. Era una obligación. A veces debía ir a buscarlo a la fábrica de cobre donde trabajaba, y sin bañarse me obligaba a practicarle sexo oral”.

Las mordidas cada vez eran más violentas. Llegó a mutilarle la vagina y a orinarla. Su entorno comenzaba a advertirle que no era normal lo que vivía, pero Alicía creía que Martín podía cambiar.

“No me gustaba que me pegara. Me daba cuenta que me maltrataba. Le decía que lo quería ayudar, que iba a estar bien, que no me pegue más, que busquemos ayuda, que yo lo iba a acompañar y él me respondía: `Ni siquiera podes ayudarte a vos misma, cómo me vas a ayudar a mi´”.





En la historia de Lewis Carroll, la protagonista aumenta y disminuye de tamaño varias veces. A la Alicia que estaba frente a Romañach le pasó lo mismo. Cuando cuenta su vida piensa cada palabra antes de pronunciarla. Dice que se mantiene alerta y contenida porque no quiere mostrarse débil nunca más.

“Desaparecí dos días de mi casa, no tenía valor de nada. No sabía cómo contar lo que me pasaba. Una amiga le mandó un mensaje a Martín para pedirle que no me maltrate y él respondió que no le interesaba nada, y que `ya tenía una muerta en su vida y no quería otra muerta más´”.

Pese a todo, Alicia lo volvió a ver y su amiga guardó ese mensaje que meses después será clave para sumarse a la causa por el asesinato de Ornella.





Con un embarazo de cuatro meses, una hija que ya no veía como antes, sin casa ni trabajo, Alicia no sabía cómo alejarse de Martín. En su estado de vulnerabilidad, él era lo único que tenía.

“Sabía que tenía que dejarlo. Pero estaba sola, embarazada, no tenía a donde ir. Mis amigas ya no querían hablar conmigo. En mi cumpleaños, Martín me invitó a dormir a su casa, me obligó a tener relaciones. Yo no quería, y me acusó de engañarlo. Se me tiró encima, me ahorcó, me escupió en la cara, me gritaba ´¡Por qué me haces esto!´. Pensé que me iba a matar. No podía dejar de llorar y él repetía ´Vos también te vas a poner a llorar´, y ahí me di cuenta que algo más pasaba”.





Luego de la tortura de aquella noche, Romañach se disculpó, y le prometió no volver a golpearla. Le propuso ir a Tandil o a Uruguay para que pueda abortar, pese al estado avanzado de su embarazo. Ella decidió alejarse de él y pasó la noche en la casa de un amigo.

“Estaba destruida pero recordé que él me había dicho el nombre completo de Ornella. Fui a la computadora, escribí el nombre de los dos y encontré una nota sobre el caso. Me di cuenta que salía con un asesino. Por Facebook rastreé a la familia de Ornella y empecé la lucha por las dos”, dice.





Entendió que no podía callarse más. Al día siguiente habló con los padres de Romañach y buscó un refugio para alojarse. Llamó al primero que vio en Internet y la atendió Nancy Uguet, la directora. La esperaron con una cama para ella. En ese lugar entendió mejor lo que soportó.

En menos de 48 horas pasó de enfrentar a la familia de Romañach a vivir en un refugio y contactarse con la hermana y el padre de Ornella. Lles contó lo que vivió y al día siguiente la acompañaron al juzgado a declarar. La acompañó su amiga con el celular donde guardaba el mensaje en el que Romañach hacía mención a su "otra muerta”.









EN BUSCA DE JUSTICIA

El caso estaba a punto de cerrarse. Luego de sus declaraciones, aparecieron pruebas que estaban supuestamente extraviadas. Por ejemplo, las uñas de Ornella, que pudieron ser analizadas. En ellas se encontró material genético de Martín.

En enero de este año, Alicia dio a luz a la beba que engendró con Romañach. Era una situación difícil para ella.

“No quería criar al hijo de mi agresor, violador y además asesino. Pero quería que ese bebé sea un símbolo de esperanza. Conocí a la tía de otra joven embarazada asesinada por quien era su novio, y ahora ambas somos la mamá de Cata”, cuenta.

La mujer que hoy cría a Catalina junto a su pareja, siempre soñó con ser madre. Pero a sus 18 años fue obligada a abortar, La operación complicó el funcionamiento de sus ovarios. Luego de perder tres embarazos en estadios avanzados, estaba traumada. Incluso, vistió y cargó una muñeca de trapo para llenar el vacío de la pérdida.





En un mes, Cata cumple un año de vida. Cuando nació, también surgió una nueva Alicia. Mientras no abandona su lucha, consiguió un nuevo empleo, y planea volver a vivir con su primera hija.

Ahora Alicia, a sus 25 años, vive con una amiga en Lanús, a pocas cuadras de la casa donde Ornella murió. La misma en la que se refugia Romañach.

“Lo crucé y nos miramos. Quiero verlo de nuevo en juicio para que escuche todo lo que tengo para decir”, asegura. Y pese a que Alicia no vive en el país de las maravillas, al compararse con la ficción cita el final de la película, cuando Alicia está completa y es quien quería ser. “Es el camino que elegí y luego de que se haga justicia por Ornella iré a reclamar justicia por lo que sufrí”.