"En Santa Fe, hay un gran malestar de los docentes activos y de los jubilados"

Para empezar a discutir hay que recuperar lo que se perdió el año pasado y prever la inflación de este año", aseguró Sonia Alesso, secretaria general de Amsafé y Ctera. Dijo que el año pasado la inflación superó el 40 por ciento y que aún están calculando las proyecciones para 2017. Ése será el tema central de las paritarias docentes pero no el único. La agenda que ya tienen armada los maestros públicos incluye, en la provincia, los concursos pendientes, infraestructura escolar y la actualización de las partidas para comedores escolares y copa de leche.





Alesso contó a Diario UNO que aún no han tenido ninguna comunicación oficial sobre la intención del Gobierno nacional de no llevar adelante la paritaria federal. Mañana se realizará una concentración a las 12 frente al Congreso de la Nación en defensa de la escuela pública, las paritarias y los salarios dignos.





En ese sentido, la gremialista alertó que de no concretarse la convocatoria a la mesa de discusión el Gobierno incumpliría la legislación vigente y confió en que los gobernadores no apoyen esa decisión porque pondría en riesgo el giro de fondos a las provincias a través de líneas como el Fonid (Fondo Nacional de Incentivo Docente) o el Fondo Compensador Docente –un aporte que reciben algunas provincias para que los haberes no estén por debajo del mínimo establecido–.

Embed El gobierno quiere que las paritarias tomen de referencia la pauta inflacionaria del 17 por ciento ►https://t.co/N0B5wkg9j0 pic.twitter.com/GFP5aHGK5f — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) 29 de enero de 2017



"Si no hay paritaria nacional, ni un índice de referencia, ni se define el Incentivo ni el Fondo Compensador, lo que el gobierno nacional está haciendo es trasladar el conflicto a las provincias", señaló Alesso. Y atribuyó a la decisión de la gestión macrista de poner un techo del 18 por ciento a los aumentos salariales, el hecho de que se esté hablando de la no convocatoria a paritarias.





De todas maneras insistió con que "uno puede ir a la paritaria y no ponerse de acuerdo, de hecho ha pasado en otros años. Lo que no puede el Gobierno es incumplir una ley".

"Lo que el gobierno nacional está haciendo es trasladar el conflicto a las provincias" - Sonia Alesso

Para la provincia, la paritaria federal tiene dos impactos centrales. Por un lado, establece el porcentaje de referencia para el incremento salarial; y, por el otro, define el dinero que llegará a través del Fonid que se tiene en cuenta al momento de realizar la propuesta salarial final.





"Si no se convoca a paritaria el Fonid no se fijaría pero también afectaría otros fondos que son para infraestructura, comedores y otros programas nacionales", indicó Alesso. Y remarcó que en las paritarias provinciales se solicitará a los ministros de Educación que pidan la apertura de la mesa de discusión nacional.





Más que el Ipec

El acuerdo paritario que se firmó el año pasado en la provincia incluía una cláusula que planteaba el monitoreo del salario y el poder adquisitivo para la reapertura de la discusión salarial en el segundo semestre.

"La medición del Ipec nos parece insuficiente, no se condice las cifras de consultoras privadas ni con las nuestras" - Sonia Alesso

Los gremios docentes esperaron a que se abone la última cuota del incremento que firmaron en marzo y comenzaron a solicitar que se los convoque a rediscutir el sueldo. Pero la llamada nunca llegó. Los educadores realizaron seis jornadas de paro y distintas concentraciones para presionar al gobierno pero la provincia evaluó que el aumento dado estaba por encima de la inflación y se negó.





En diciembre, cuando se convocó a los sindicatos se les anunció el pago de un bono de fin de año cuyo monto no se puso a discusión. Ante ese panorama, los gremios docentes adelantaron: "Si así terminamos, así no empezamos (el ciclo lectivo 2017)".

La secretaria general de Amsafé reconoció que "en Santa Fe hay un gran malestar de los docentes activos y de los jubilados por como cerró el año pasado. Hay una cuestión que, creo, conspira contra la paritaria y es el hecho de que se había planteado la apertura de la discusión a mitad de año y no se hizo. Eso afecta a la paritaria porque el gobierno se había comprometido, ya estaba firmado. Hubiese sido sencillo terminar el año sin este malestar".





De todas maneras, remarcó que cualquier medida de fuerza que pueda definirse dependerá de si se realiza la convocatoria 2017 con el tiempo suficiente para la discusión necesaria y, fundamentalmente, de lo que decidan los docentes en las escuelas.





"Aspiramos a que nos convoquen cuanto antes y a poder discutir con tiempo, como corresponde, en la paritaria provincial. Esperamos que sea la próxima semana a más tardar", marcó y continuó: "En 2016 quedamos por debajo de la inflación. Así que tenemos que recuperar lo que se perdió el año pasado y lo que se prevea de inflación para este año. La semana que viene vamos a tener una medición. La medición del Ipec nos parece insuficiente, no se condice las cifras de consultoras privadas ni con las nuestras".





Y detalló que las mediciones de Cifra (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina) y Citra (Centro de Innovación de los Trabajadores) ponen a la inflación del año pasado "entre un 40 y 42 por ciento". "Ahora estamos ajustando los números de lo que se prevé para este año", concluyó.