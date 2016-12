En Santa Fe, por mes, se cortan cuatro millones de boletos con la SUBE

Desde agosto el Sistema Único de Boleto Electrónico (Sube) es el único habilitado para que los usuarios hagan uso del transporte público de pasajeros. Su puesta en funcionamiento se realizó de manera gradual desde octubre del año pasado. En ese lapso, el municipio trabajó en distintos aspectos, como el otorgamiento del plástico y la incorporación de canales de carga para el mismo.





En ese sentido, desde el Órgano de Control del Transporte Público de Pasajeros dependiente de la Municipalidad confirmaron que al día de la fecha el registro de usuarios alcanza los 172.436. Esta cifra se corresponde con aquellas personas que adquirieron gratuitamente la tarjeta por parte del municipio y no contempla a aquellos que la hayan comprado de forma particular en los comercios o quioscos adheridos. En relación a los puntos de recarga, hasta octubre se contabilizó un total de 246 locales habilitados en el ámbito de la ciudad.

Sin embargo, los pedidos para mejorar la implementación del sistema siguen vigentes. En la última sesión realizada en el Concejo Municipal se sancionó el proyecto de comunicación impulsado por Franco Ponce de León (CC-ARI–FPCyS), que prevé la realización de gestiones por parte del Departamento Ejecutivo Municipal con la finalidad de mejorar el servicio de recarga en los locales habilitados.





"Hablando con comerciantes y en lugares donde se realiza la carga de esta tarjeta, así como también con los usuarios, lo que notamos son dos temas concretos", sostuvo el edil. En primer lugar, que muchas veces no alcanzan los cupos que tienen los lugares en donde se hacen las recargas, en donde cada comercio maneja un determinado monto que se asigna por día. "Muchas veces se quedan rápidamente sin ese cupo, esto hace que no puedan seguir generando la acción de recarga de tarjetas", afirmó Ponce de León.

Otro de los puntos a resolver gira en torno a los días inhábiles o no laborables, ya que se suscitan inconvenientes dado que el local no puede realizar la solicitud en la toma de la recarga que se hace a través del Ministerio de Transporte de la Nación. "Por ende los usuarios en esas jornadas no pueden realizar la recarga de la tarjeta. Ante estos temas que hemos notado, solicitamos al Ejecutivo Municipal que realice las gestiones ante la cartera nacional", explicó el concejal.

En tanto el secretario general del municipio, Carlos Pereira, sostuvo que el tema de los cupos está solucionado y hoy es un problema menor dada la gran cantidad de redes que se han habilitado para que los usuarios puedan acceder a la carga del sistema por medio de redes nacionales como bancos y la red de Santa Fe Servicios.





"Hoy el municipio lleva adelante un seguimiento detallado en torno a la implementación de la Sube", dijo Pereira y recordó que antes de esta implementación, esta tarea era complicada por la cantidad de sistemas que convivían en el transporte urbano.





En esa línea, Pereira valoró la puesta en marcha de Sube como una acción positiva por tratarse de una herramienta que unifica al transporte a nivel nacional y, además, permite contar con un mayor control en torno a la dirección que toman los subsidios nacionales que tiene el transporte urbano. "Pero lo que nosotros planteamos es tratar de mejorar aún más al tener una gran masividad y ser la única forma de pago", sostuvo el funcionario.





Constante crecimiento

Desde la puesta en marcha del sistema en la ciudad, el municipio lleva registro del corte de boleto que se ha realizado. En ese sentido, Pereira confirmó que el número asciende a los 4 millones de boletos mensuales. "Hay que tener en cuenta que solo contamos con dos meses completos del sistema. La cifra se mantuvo casi todos los meses excepto enero, febrero y julio", detalló Pereira.

En relación a los números agregó: "La cantidad va en crecimiento y vamos a evaluar los distintos aspectos cuando se cumpla un año".





Según los datos brindados por el municipio, al principio de la implementación de la Sube, del total de usuarios, el 40% hacía uso de la tarifa social, es decir que abonaban un pasaje de $3,65. Este beneficio se tradujo en un incremento de pasajeros. "Es una cuestión positiva, ya que la tarifa social en el inicio era un 40% y hoy la cifra trepó a un 55%" del total, analizó el secretario.

A esto hay que sumar que el 11% se corresponde con el boleto escolar (que contempla a todos los niveles) en donde el 50% paga la tarifa plana (común).





Pereira destacó que el sistema permite contar con información de calidad, la cual a futuro permitirá realizar un diagnóstico. En ese sentido, explicó que se puede acceder a datos en torno a horarios, corte de boleto e incluso a las emergencias que se puedan llegar a generar.

"Los números de los últimos meses no sirven de nada, al año recién se podrá contar con mejor información", reiteró el secretario de general municipal.