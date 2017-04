En un nuevo clásico del tenis moderno, Federer y Nadal se disputan el título en Miami

El suizo Roger Federer , campeón este año en Australia y en Indian Wells, se medirá hoy con su rival más temido, el español Rafael Nadal, en la final del Masters 1000 de Miami, que será escenario de una nueva versión del gran clásico del tenis moderno, protagonizado por dos de los mejores de todos los tiempos.





Federer, sexto en el ranking mundial de la ATP, y Nadal, séptimo, jugarán este domingo a partir de las 14 en la cancha central del complejo de Crandon Park, en un 'duelo' entre dos exnúmero uno del mundo que comenzaron de gran forma en 2017, luego de haber estado casi inactivos durante el año pasado a raíz de distintas lesiones.





El historial entre los dos colosos del tenis mundial es de 36 partidos, con amplia ventaja para Nadal, quien se impuso 23 veces contra 13 de Federer, quien de todas maneras descontó con dos victorias consecutivas, ambas este año, en la final del abierto de Australia y en los octavos de final de Indian Wells.





El mallorquín Nadal, de 30 años y 9 veces campeón de Roland Garros, tiene en su haber 69 títulos y se mostró en gran forma en Miami, sobre todo en la semifinal que le ganó con comodidad al italiano Fabio Fognini (40) por 6-1 y 7-5.





"Con Roger hemos jugado tantas veces que no me da nostalgia la final de 2005. Pero esta puede ser una de las últimas entre nosotros. No quedan muchas, así que hay que disfrutarlas", comentó Nadal, quien jugó su primera final ante Federer casualmente en Miami hace 12 años, con victoria del suizo por 2-6, 6-7 (4-7), 7-6 (7-5), 6-3 y 6-1.





Federer, de 35 años y 7 veces campeón de Wimbledon (también conquistó en 5 ocasiones Australia y el US Open ), sufrió mayor desgaste físico en semifinales, ya que batalló durante tres horas y cuarto para doblegar al australiano Nick Kyrgios (16) en tres reñidos sets por 7-6 (11-9), 6-7 (9-11) y 7-6 (7-5).





"Nadal está más fresco, pero no será un problema, porque estaré listo el domingo", indicó Federer, quien parece haberle tomado la mano al mallorquín ya que también le ganó la final de Basilea en 2015, es decir que son tres los triunfos consecutivos que acumuló, algo que no había ocurrido nunca antes en la historia del particular 'duelo' entre los dos colosos.





La última victoria de Nadal sobre Federer fue hace tres años y dos meses, en la semifinal del abierto de Australia de 2014. Más allá del mejor momento de uno o la 'paternidad' del otro, lo cierto es que en Miami se podrá ver una versión más del partido soñado por los amantes del tenis, el 'duelo' que todos desean observar y el que se extrañará horrores cuando los dos cracks se hayan retirado del circuito.