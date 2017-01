En una dura nota, Fascendini dijo que "Macri no es justo" y volvió a reclamarle la deuda

El vicegobernador de Santa Fe, Carlos Fascendini, a través de una nota de opinión sentó posición respecto de la decisión del gobierno nacional de enviar 25.000 millones de pesos a la provincia de Buenos Aires. Entre otros puntos de argumentación, Fascendini recordó que existe un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que indica que el Estado Nacional le adeuda a Santa Fe a valores actualizados alrededor de 40.000 millones de pesos.

"El propio Presidente y uno de sus principales ministros afirmaron sin titubeos que el Estado Nacional no está en condiciones de pagar ni siguiera en cuotas la deuda que tiene con Santa Fe pero sí tiene para desembolsar cash a una provincia gobernada por su propio signo político casi un 70% de lo que le debe a Santa Fe", enfatizó.

Seguidamente, el vicegobernador de Santa Fe sostuvo: "No es justo el Presidente porque hace discriminación política usando facultades discrecionales en cuantías significativas y claramente desbalanceadas a favor de los gobiernos de su propio signo político. En su discrecionalismo manipula los argumentos de escasez o abundancia, según su conveniencia. Cuando no se quiere dar algo se argumenta que no hay recursos. Pero cuando se quiere dar algo, los recursos aparecen".

Seguidamente, sobre la deuda que Nación mantiene con Santa Fe, Fascendini sostuvo que durante una década al pueblo santafesino le costó "la privación de los recursos en tiempo y forma" y también "postergaciones y privaciones del kirchnerismo por el solo hecho de haber osado reclamar lo que le correspondía. Ese mismo pueblo santafesino es el que votó al Presidente, y no precisamente para que lo siga postergando", remarcó.

Por otra parte, se refirió al presidente Mauricio Macri diciendo que "cuando necesitó de las provincias para enfrentar embestidas de la oposición que amenazaban la gobernabilidad o sus recursos, el Presidente fue participativo. Pero para otras medidas como estas no hay decisión participativa y menos en pie de igualdad. En otras palabras, se socializa en las malas y se capitaliza en las buenas", argumentó.

"El Presidente, en el 2015, se comprometió con todos los argentinos a: ser justo, no hacer discriminación política de ningún tipo, fortalecer el federalismo, y ser buen administrador. Y medidas como estas van en el sentido contrario".

El vicegobernador santafesino también recordó: "A principios de 2016 nos enterábamos de similar forma que, también como una medida discrecional, el Poder Ejecutivo le ampliaba recursos coparticipables a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".

"No es justo el Presidente cuando aplica recursos –escasos en su propia forma de decir– para medidas no obligatorias mientras hay deudas pendientes que cumplir, como en el caso de Santa Fe que por nada menos que un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se le adeuda a valores actualizados alrededor de 40.000 millones de pesos (...). No es justo el Presidente porque no actúa como buen administrador siendo dispendioso con un mayor gasto mientras hay deudas pendientes de cumplir. Sería bueno conocer cuánto de esos $25.000 millones van a ir a obra pública. Para tranquilidad del Presidente, Santa Fe ya tomó la decisión política y jurídica de que lo que provenga del pago de la deuda irá a obra pública", finaliza el escrito del vicegobernador.