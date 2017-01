Encuestarán hogares para saber cómo se usa la energía en Santa Fe

Desde el gobierno provincial aclaran que se trata de una "encuesta" y no de un "censo", ya que este último implicaría una visita a todos los hogares de Santa Fe. El objetivo es contar con un diagnóstico general pero preciso sobre la forma en que se utiliza la energía, cuáles son los patrones y hábitos de consumo para luego determinar y diseñar programas para un uso más eficiente de la misma.

Durante febrero se definirán aspectos del cuestionario. Luego, los institutos nacional y provincial de estadística y censos se encargarán de configurar una muestra representativa del territorio santafesino y después comenzará el trabajo de campo. Desde la Secretaría de Estado de Energía informaron que en el país nunca se realizó un trabajo similar y definieron como "fundamental" su realización.

El diseño se da en el marco del Programa Nacional de Educación para la Eficiencia Energética. Esperan capacitar a unos 50.000 docentes y a 150 funcionarios provinciales para que los programas de eficiencia energética se extiendan a todo el país. El objetivo que se plantea la Nación es reducir el consumo energético en un 5,7% hacia 2025. "Se trata de tener la misma calidad de vida o mejor, pero consumiendo menos", había dicho Andrea Heins, subsecretaria de Ahorro y Eficiencia Energética de la Nación.

En Santa Fe, aseguran que es difícil determinar cuánta energía se podría ahorrar. Ante este escenario, el objetivo que se plantea es "desacoplar" el crecimiento del consumo de energía del crecimiento económico del país.

Roque Stagnitta es asesor técnico de la Secretaría de Estado de la Energía de la provincia de Santa Fe. En diálogo con Diario UNO, explicó: "Provincia y Nación tiene un crecimiento proyectado de acá a 10 años. La idea es desacoplar el consumo de energía de ese crecimiento económico. Es decir, si el crecimiento es de un 3 por ciento, habría que lograr que el consumo de energía (que históricamente lo acompañó) sea menor; que sea del 2,5 por ciento o 2 por ciento. Si esto sucede, en 10 años vamos a tener un ahorro importante".

Sobre el relevamiento que realizarán sobre los hogares, subrayó: "Tener una encuesta de uso de energía en los hogares es la forma en que a nosotros nos dice cómo se consume la energía. Nosotros sabemos que se consume tanta cantidad de energía pero no sabemos si esa energía se consume para entretenimiento, para calefacción, refrigeración o para conservación de alimentos".

Tener una noción sobre el consumo, permitirá luego direccionar políticas para lograr mayor "eficiencia energética". Es decir, se podrán determinar medidas más específicas y no tan generales respecto al ahorro; ya que por ejemplo las realidades del norte provincial (ciudades que no cuentan por ejemplo con gas natural) será distinta a las del sur de Santa Fe. "Podremos saber que por ejemplo los hogares del norte tienen un problema y por lo tanto consumen energía de esta manera. A partir de eso, se evaluarán los potenciales de ahorro", dijo el funcionario. Para ser aun más gráfico, explicó que "se conoce la patología o enfermedad (que en este caso sería el alto consumo) pero no tenemos el tratamiento o la forma de combatirlo".

"Históricamente se trabajó sobre la demanda. La gente pedía energía y el Estado le tenía que dar. Ahora se puede ser mucho más eficiente y podemos bajar muchísimo los costos, no aumentando la oferta; sino teniendo una demanda mucho más inteligente, y más eficiente" expresó Roque Stagnitta, aunque aclaró: "Esto para nada significa retroceder en calidad de vida".