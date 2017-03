Ensayó por las dudas

La incertidumbre que vive el fútbol argentino se hace eco en todos los planteles, ya sea jugadores como entrenadores que no saben realmente que sucederá, ya no en los próximos días, sino también en las próximas horas. Esta situación se plantea minuto a minuto y los rumores, especulaciones y manejos están a la orden del día.

Por ello no es fácil planificar un partido si no se sabe cuando se disputará. Colón fue programado para jugar este domingo ante Olimpo desde las 20 en el Brigadier López. Sin embargo eso no sucederá teniendo en cuenta los últimos acontecimientos.