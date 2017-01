"Entre Argentina e Israel hay un potencial gigante"

Ilan Sztulman es desde mediados del año pasado el embajador de Israel en la Argentina. Si bien nació en San Pablo, a los 18 años se radicó en la tierra de sus antepasados, donde estudió Relaciones Internacionales en la Universidad Hebrea de Jerusalén y Humanidades y Ciencias Sociales en la Universidad de Tel Aviv, hasta que en 2010 regresó a su San Pablo natal para desempeñarse como Cónsul general hasta 2013. Luego fue nombrado jefe de Diplomacia Pública de la Embajada de Israel en Estados Unidos.





Durante la semana, el diplomático participó del acto central en conmemoración de las víctimas del Holocausto que se realizó por primera vez en Santa Fe, y en su estadía en la ciudad accedió a una entrevista con Diario UNO. En su charla con el matutino dijo que "hay un cambio muy positivo" en el país, y que intentará profundizar las relaciones entre ambas naciones haciendo hincapié en la innovación. Analizó también el nuevo tablero internacional en la era Trump, y apuntó a Irán como responsable de los atentados en la embajada de Israel y en la Amia.





—¿Tiene una significación especial para Israel que se haya realizado por primera vez el acto en conmemoración de las víctimas del Holocausto en el interior del país?

—Argentina es miembro de un grupo de trabajo internacional que fomenta la educación del Holocausto, para que la memoria continúe viva y se aprenda la lección. Esto es algo en lo que el gobierno argentino participa activamente. Ahora, en vez de hacer este acto en la capital, se realiza en Santa Fe, donde hay una comunidad judía muy importante, y para nosotros es un honor que hagan este evento acá.

"Con la administración de Obama, especialmente por Irán, teníamos diferencias, pero la cooperación militar creció a niveles que con presidentes anteriores no llegó" - Ilan Sztulman, embajador de Israel en Argentina

—A nivel mundial se está viendo un recrudecimiento del antisemitismo, y una xenofobia creciente en muchos países, ¿cómo lo analiza desde el lugar de un pueblo que ha sufrido mucho por estos motivos?

—Creo que este tipo de actitudes que hoy crecen en el mundo, también hizo sufrir a la Argentina. Le recuerdo que Irán es el país que refuta que el Holocausto haya sucedido, y hace congresos para difundir que es mentira. Su antisemitismo hizo un ataque contra la Embajada de Israel, y un ataque contra la comunidad judía argentina. Es un país que dice que los judíos son un cáncer de la sociedad mundial. Los tipos que hicieron el atentado en Argentina fueron alertas rojas de Interpol y todavía no pagaron el precio. La investigación no llegó a nada, y es más, continúan intentando atentados en otras partes del mundo. Todavía hay un encargado de negocios en Buenos Aires, que gira por la calle, y representa a un gobierno que hizo esto y continúa haciéndolo. Así que por una parte muestra que la visión del Holocausto no está difundida como debería ser. Pareciera que todavía la lección no fue aprendida. Pero, por otra parte, es un honor ver que el gobierno argentino se hace parte, hace la conmemoración, y no deja que esto desaparezca en la historia, y esto es algo muy grato.





—Me refería también a lo que se puede leer respecto de los dichos del presidente estadounidense, y de lo que está sucediendo en algunos países de Europa.

—Por esto es tan importante estudiar el Holocausto y no solo hacer eventos, que son importantes también, pero hay que educar. Hay que ir a las escuelas y contar que esto pasó de verdad. La lección del Holocausto, no es solo una lección judía, es una lección humanística. No podemos en el mundo de hoy, matar gente porque tiene una religión diferente, y que haya este tipo de antisemitismo, o antimusulmanismo. En Siria y en Irak es contra los musulmanes sunitas, y los cristianos. En el único país del Oriente Medio donde la comunidad cristiana creció en los últimos 20 años es en Israel. Donde los ciudadanos cristianos pueden ser jueces del Supremo Tribunal, ministros, o parlamentarios. Los cristianos que están en Irán, Irak, o Siria, los que quedan, son masacrados. Entonces, estudiar el Holocausto no es solamente una cuestión solo judía, es una cuestión universal.

—En el caso de Siria hay millones de personas que han tenido que huir de sus hogares escapando de la guerra. ¿Lo considera algo comparable a lo que tuvo que atravesar el pueblo judío en la Segunda Guerra?

—Creo que los números son distintos, fueron seis millones de judíos, y hoy en Siria hay medio millón (de muertos). Hay que imaginar que si hay tres millones de personas en Santa Fe, es dos veces la población de la provincia que fue masacrada y aniquilada en cinco años. Es algo que no se puede entender, pero continúa pasando. La humanidad todavía, creo que como especie no ha aprendido la lección. Por eso la importancia de realizar actos como el del Holocausto, de tener educación y terminar con las manifestaciones de odio al diferente. Que acá también pasa, pero hay un compromiso de luchar contra esto, y creo que es muy importante.





"Nisman enfrentó a un gobierno, y continuó la investigación. No sé si se suicidó o lo mataron, pero igual tenemos que respetar a una persona comprometida con la verdad, y con la justicia" - Ilan Sztulman, embajador de Israel en Argentina





—Usted fue representante diplomático en Estados Unidos, ¿qué se puede esperar de la relación entre su país, y la administración Trump?

—EE. UU. es el mejor aliado de Israel en el mundo. Tenemos afinidad desde el punto de vista cultural, religioso, en cómo miramos la Tierra Santa, y en los valores judeo cristianos. Tenemos mucho en común. Para nosotros no hay grandes diferencias. Con la administración de Obama, especialmente por Irán, teníamos diferencias, pero la cooperación militar creció a niveles que con presidentes anteriores no llegó. Y aún así teníamos diferencias de opinión. Trump va a traer su bagaje y quizás vamos a tener más o menos diferencias, pero la posición de Israel y la sociedad americana no van a cambiar. Somos aliados.





—Y respecto de Argentina e Israel, ¿qué relación se puede esperar?

—El cambio más importante se da con el actual gobierno. En este momento hay un cambio muy positivo, y se abren las puertas para nosotros, como se abren para otros países también. Vemos a Argentina como el eje del cambio para América latina. El país está abriendo las puertas a la comunidad internacional desde todos los puntos de vista, y es un cambio que puede traer resultados positivos. Queremos participar y nos entusiasmamos, porque hay mucha agenda que podemos realizar. Por ejemplo, ustedes tienen una gran cantidad de recursos humanos, y las universidades producen ingenieros y científicos de calidad internacional, pero la parte de transformar esta capacidad en algo práctico, y de uso, a veces no funciona tan bien. En Israel es lo opuesto. Nos falta gente, somos un país chiquito, pero tenemos mucha creatividad, no porque seamos más inteligentes, sino porque hay un sistema que la fomenta. Entre Argentina e Israel hay un potencial gigantesco, y esto es lo que estamos buscando; cooperación y hacer cosas juntos. Porque en el mundo de hoy si los países quieren crecer, en todos los campos, tiene que haber cooperación internacional.





—Usted no estaba en el país cuando ocurrió la muerte de Nisman. ¿Qué pensó cuando se enteró, y cómo ve los giros que ha tomado la investigación en el último tiempo?

—La investigación sobre el fiscal Nisman, es una investigación interna argentina. No es una cuestión internacional, entonces no tenemos una posición oficial. Yo puedo decir a nivel personal que tengo admiración por Nisman, porque fue un fiscal que decidió hacer las cosas bien. Tomó una decisión muy valiente, y enfrentó a un gobierno, y continuó la investigación. No sé si se suicidó o lo mataron, pero igual tenemos que respetar a una persona comprometida con la verdad, y con la justicia, y que estaba dispuesto a hacer todo para mantener esa condición. Entonces, otra vez personalmente, siento la muerte del fiscal Nisman. En este momento sus hijas están en Israel y vamos a hacer eventos en el Parlamento en su memoria, pero no entramos en si fue asesinado, o se suicidó. Esa es una cuestión que el gobierno argentino está investigando y creo que van a llegar a la verdad.





—¿Qué objetivos se plantea en la relación con Argentina desde su gestión en la Embajada?

—Quiero pasar a otra fase en las relaciones binacionales. Tenemos cada uno, una parte de lo que se necesita para hacer una sociedad más productiva. Le doy un ejemplo, en Israel tenemos un sistema que fomenta la innovación, donde si alguien tiene una idea que puede tener un fruto comercial, la presenta a la agencia del gobierno, y si la idea vale, le dan plata, y a alguien que lo ayude. Si la idea funciona, devuelve la plata, y si no funciona todo bien. Tenemos que ayudar a una persona que falló igualmente, porque entendemos que el que falla una vez, va a aprender la lección, y después lo va a hacer mejor. Lo mismo en el campo cíber (tecnológico), que hoy es muy importante. Por ejemplo Waze, que ustedes usan acá en Argentina, fue un invento israelí. Pero no podemos crecer mucho más, porque no tenemos la suficiente cantidad de ingenieros y científicos. Aquí es lo contrario, sé que en Santa Fe hay universidades de nivel internacional y científicos de alta calidad. Así que todo lo que puede ser innovación va a ser el centro en los años que voy a estar acá.