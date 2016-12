Vilma Vera Ríos murió el martes 6 de diciembre, en Seguí, luego de padecer un paro cardíaco.





La policía confirmó a UNO que la mujer, que tenía 51 años, mantuvo una discusión con un vecino por una publicación que realizó en su cuenta de Facebook





Según versiones extraoficiales el hombre le recriminó a Vilma por la broma virtual. Ella la borró de su muro y a las horas sufrió la descompensación.





Se trata de un texto en el cual se acusa a otro contacto de haberle robado pertenencias. Puntualmente, los regalos de Navidad. Sin embargo, el chiste no tiene un destinatario fijo, sino que posee un link que redirecciona a cualquiera que haga click hacia su propio perfil. Posiblemente el vecino no entendió que se trataba de un chiste, hizo click en el enlace, y a quién vio como presunto ladrón, era a él mismo. Eso condujo a que este hombre le recriminara a Vilma una acusación, que en realidad ella no le había formulado.





En Seguí, el municipio de Paraná Campaña que tiene cerca de 3.800 habitantes, están todos consternados y comentando lo que sucedió.





Vera Ríos era una profesora que estaba a punto de jubilarse y muy respetada en la comunidad educativa. Algunos de sus estudiantes continúan colgando textos y fotos en su perfil de la red social más utilizada por los argentinos.





Desde la Policía de Seguí insistieron con que no hubo denuncia por la discusión que Vilma mantuvo con su vecino por lo nunca se abrió una investigación.

Antes del desgraciado episodio, la profesora subió a su cuenta las fotos de la recepción de su hija que se recibió de profesora.