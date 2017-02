Es tremendo lo que hace: el Rey del Futsal dejó a todos boquiabiertos

De pretemporada con su equipo el Magnus Futsal de Sorocaba, el brasileño Falcao, apodado el Rey del Futsal, demuestra todo su talento en un video que publicó en su cuenta de Facebook.





Reconocido por la FIFA en la última gala del premio The Best, el jugador de 39 años no oculta su magia.







En el video, Alessandro Rosa Vieira, como realmente se llama, practica la rabona, una de sus jugadas predilectas. En las cinco oportunidades que la ensaya, la pelota va por arriba del arquero e infla la red.

