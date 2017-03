"Es un tema que no deja de ser muy vergonzoso"

Unión entrenó este lunes por la mañana en el predio Casasol, ya con miras a lo que será el partido contra River –por ahora el domingo, a las 19, ya que está la versión de que se adelante al sábado–, que marcará al fin la reanudación de Primera División con la disputa de la 15ª fecha.

Es verdad que faltan varios días para que el entrenador, Juan Pablo Pumpido, dé indicios o confirme cuál será el equipo titular, pero aún siguen circulando en el ambiente los coletazos del paro del pasado fin de semana.





El que salió a hablar sobre el presente del fútbol nacional fue el presidente rojiblanco, Luis Spahn que, en diálogo con LT10, contó cómo ve el panorama: "Complicado. Es un tema que no deja de ser vergonzoso. Nos sepultaron públicamente por formar parte de la dirigencia del fútbol, metiendo a los que no tenemos la capacidad, posición y relevancia para tomar decisiones. Este fue un período muy largo, que empezó hace un tiempo con las elecciones de 2015 y, a partir de allí, fuimos viviendo una situación desgastante de nivel de imagen pública de aquellos que administramos al fútbol y que, como todos sabemos, la AFA está formada por un conjunto de dirigentes que toma decisiones por el total. No es una situación para honrar o sentirnos contentos, pero vergonzosamente hoy se compite con el paro docente y eso denota que la escala de valores en nuestro país está distorsionada o que el fútbol es muy importante", reconoció.

"Creo que esto se da porque nunca hubo posicionamientos nobles que puedan considerar, en conjunto, la problemática del fútbol. Cada club peleó por sus circunstancias o beneficios y giró en base al posicionamiento que tomaba, entonces es muy difícil cuando se quiere satisfacer los intereses particulares o generales, encontrar soluciones", agregó.





Casi por decantación, abordó la nueva época que le espera al deporte más popular de la Argentina, con la rescisión de Fútbol Para Todos y la licitación para la televisación: "Es un espectáculo como cualquiera. Creo que desde el Estado debería buscarse una solución, porque es importante que lo reciba la gente. Nosotros hablamos a veces y perdemos un poco de vista las cosas, como por ejemplo la dimensión de los números que se manejan y que muchas veces son escandalosos; un ejemplo estuvo en los 2.000 millones de pesos que se quería. Estaba escuchando el otro día que la docencia en la provincia de Buenos Aires, que debe ser un cuarto del costo del país, requiere $145.000 millones anuales y no pueden darle el aumento porque sería llevarlo a $155.000. Entonces, si la educación en el país lleva esa cantidad, esos $2.000 suenan hasta intrascendentes y creo que en este acuerdo, si hubiese tenido la capacidad de decidir, darle cuatro o cinco partidos a los medios públicos para que lo pueda recibir toda la gente y vender después los restantes, era buena idea".





"Si a nivel popular, el fútbol va a quedar limitado para que lo puedan ver entre cuatro y cinco millones de abonados, quedando un montón de gente afuera, estaríamos como despreciando nuestro producto, porque sería restarle importancia a algo de interés social", acotó.





Lo que viene

Se espera que esta semana comience la actividad oficial y Luis Spahn fue claro al admitir: "No creo que esté todo el dinero. (Sergio) Marchi encontró una faceta muy interesante, aunque no sé si hubiese hecho lo mismo en su lugar. Se vistió de Robin Hood y Papá Noel en una sola acción; quería ser el justiciero y el que repartiera el dinero. Es otra de las partes del fútbol que deben corregirse, más que nada el accionar. Tendrá que sacar, quizás suene de mala manera, el revólver y ejecutar a los clubes, como en su momento lo hizo con Colón, mal o bien. Porque es muy lindo ampararse en los 900 jugadores de Primera División para hacer un paro y no castigar al club que esté en forma incorrecta".





"Nosotros tenemos un déficit de 10 millones de pesos, pero de los presupuestos preparados el año pasado y con los ingresos anunciados por AFA, tuvimos $21 millones menos de ingresos. A futuro, los equipos que no puedan acomodarse a esta situación, no veo por qué los demás tenemos que salvarlos. Hubo una moción para que, en vez de cobrar $7 millones, sean $4 millones y así darle a los que no tienen y no debe ser así la forma. Cada club debería hacerse responsable de lo que no pagó", aseveró.

Asimismo, expuso: "Curiosamente, Agremiados está fogoneando por los derechos del jugador y después ni se respetan. Se cometieron varios errores políticos importantes. Primero, se tiene que ser consciente de que toda esta situación que se está generando ocasionará un achique en los niveles de contratación, ya sea de sueldo y de planteles, porque si los castigos serán así, esto repercutirá negativamente en los futbolistas. Segundo, salir a hacer política diciendo que no tenían ni para el colectivo o un cuadernos para el hijo, cuando el gremio posee cerca de $250 millones ahorrados. Entonces uno se pregunta: ¿por qué no largó una línea de crédito para esos jugadores? Es una pena realmente lo que pasa, más que nada en el ascenso, donde muchos ganan apenas 10.000 pesos. Más que trabajadores son apasionados de un deporte al que tratan de convertirlo también en un medio de ingresos, algo que por ahí no te brinda lo necesario para mantener a una familia".





En el cierre de la rica charla, vaticinó que la pelota comenzará a rodar otra vez el próximo fin de semana: "Creo que sí, porque esto maduró tanto que no le queda otro camino. Si no pasa nada raro y recibimos la plata, seremos uno de los equipos que pasaríamos a estar regularizados. Si recibimos lo que corresponde, vamos a quedar al día y hasta nos sobraría alguna monedita que servirá para cubrir alguna cosas de tesorería".





Arcas llenas

Este lunes, Unión habría recibido desde AFA una parte del dinero de la rescisión del Fútbol para Todos. Con el mismo se cancelaría diciembre y enero, dejando al plantel muy cerca de quedar al día.