"Es una felicidad absoluta"

Hace unos días Villa Dora se consagró por octava vez consecutiva como campeón de torneo local para cerrar un año estupendo que todos recordarán por haberse quedado con el título de la Liga Nacional en lo que fue el logro más importante de su historia. Pero las Doras no se conforman con eso y van por más, ya que el año próximo afrontarán nuevamente el Sudamericano de Clubes y la Liga Nacional en donde deberán defender el título, lo que supone una exigencia extra.





Una de las jugadoras emblemas que tiene este equipo que pretende seguir haciendo historia es Maira Westergaard, quien luego de su paso por Europa retornó a su casa con la motivación a flor de piel para seguir cosechando títulos. Y ya consiguió uno al ganarle la final a Argentino de San Carlos en la final del certamen doméstico en donde fue la figura y la máxima anotadora del equipo.





A Maira le tocó seguir el festejo por la obtención de la Liga Nacional a la distancia ya que no formó parte de ese plantel por estar jugando en el exterior. Pero eso no le impidió sentirlo como propio, ya que mucho hizo por el crecimiento deportivo de la institución. Como así también varias de las históricas que desde hace tiempo vienen apuntalando a las más jóvenes en esta renovación del plantel que se viene produciendo en estos años.





En consecuencia, tener tan cerca dos competiciones importantes resulta estimulante para cualquiera y Maira no se quiere perder por nada del mundo esta oportunidad que ya le toco vivir en el 2015. En charla con Ovación la figura de las Doras expresó sus sensaciones.





"Tengo una sensación de felicidad absoluta, jugar con esta camiseta, con mis compañeras, con el público que siempre nos apoya es espectacular. Me faltaba eso, extrañaba mucho vivir estas cosas y mi idea era volver para cerrar un año dorado de Villa Dora el mejor de su historia con el título en la Liga Nacional. Y la verdad es que me llena de emoción vivirlo con mis compañeras dentro de la cancha", aseguró con una sonrisa.





Para luego agregar: "A este club le hacía falta ganar una Liga Nacional, era lo único que le quedaba y gracias a Lorena (Góngora) y a Pato (Patricia Sánchez) cerraron un año tremendo, vienen trabajando desde hace mucho con este plantel cuando Villa Dora no era nadie y ahora que Villa Dora es todo. Hacen un enorme esfuerzo, como dejar cosas de lado, la familia, no les importa venir a cualquier hora a entrenar. Ellas tienen mucho que ver con esto, más allá de lo que hacen las jugadoras. Existe un sentido de pertenencia que se va inculcando permanentemente. Toda jugadora que llega al club siente la camiseta y eso es muy importante para el plantel y obviamente que es fundamental que las viejas como decimos nosotras el Pami (risas) sigamos dentro de la cancha para transmitir esa identidad que se destaca".





A la hora de referirse a lo que vendrá y lo que eso supone para ella nuevamente jugando con la camiseta de Villa Dora indicó: "No hay demasiado tiempo para disfrutar de este logro, ya que seguimos entrenando con la cabeza puesta en el Sudamericano de Clubes y la Liga Nacional y en seguir creciendo. Ahora Villa Dora tendrá ese plus y esa exigencia que implica ser el campeón y por ese motivo habrá que prepararse al 100% y dejar muchas cosas de lado para hacerlo bien. Imaginate el peso que uno va a llevar, pero en lo personal me encanta este desafío, es como que uno se motiva más. Esa adrenalina de salir a jugar como el actual es algo que ya me imagino y que será espectacular, por eso estoy muy contenta y tendré el desafío de poder colgarme una estrellita más en el pecho".





Como se puede observar, lo que sobra es confianza y está bien que así sea, porque ese amor propio fue lo que posibilitó que un club de barrio llegue a subirse al lugar más alto del podio a nivel nacional. Las ilusiones se renuevan y de eso puede dar fe Maira y todo el plantel de las Doras.