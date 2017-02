"Es una incertidumbre muy grande para todos"

Cuando asomó en Unión una lesión le hizo perder mucho terreno. Aún así, decidió en silencio seguir peleando y se fue ganando una posibilidad para ser tenido en cuenta en el plantel profesional.





Ya con Leonardo Madelón empezó a ver acción y en la parte final se transformó en pieza insustituible desde que Juan Pablo Pumpido tomó las riendas del Tatengue.





Manuel De Iriondo es consciente que la competencia es sana pero con distintas alternativas, pues en el puesto de volante central hay varios competidores que vienen entrenando con la consigna de integrar un lugar en el equipo que visite a River en el estadio Monumental.





Luego de estar en el primer equipo contra Rosario Central, en el cuarto amistoso de esta pretemporada, De Iriondo dio su impresión respecto a los minutos de fútbol que edificaron en Arroyo Seco contra el elenco de Paolo Montero: "Creo que estuvimos bien ordenados en todas las líneas en los minutos que nos tocó jugar, fue algo muy parecido a lo que veníamos haciendo en las últimas fechas del torneo el año pasado, por allí nos faltó concretar un par de jugadas más de riesgo aunque siempre lo intentamos, ellos casi no nos generaron peligro, considero que hay que mejorar en el último pase pero en líneas generales me parece que jugamos bien".

Afianzar la base

La idea de Pumpido fue clara y se las transmitió a sus jugadores: rotarlos y armar siempre dos equipos con un mix entre aquellos que terminaron jugando el año anterior. Tal vez esa es la manera de mantener a todos con las mismas energías y ganas de luchar por un lugar entre los 11 que finalmente conformarán el primer equipo oficial cuando el fútbol vuelva a la normalidad.





En este sentido, De Iriondo disparó: "Más allá de a quién le toque jugar en uno u otro equipo, hace mucho que venimos trabajando juntos con los mismos jugadores en este plantel. Nos conocemos mucho y hay jugadores que hablan mucho como Ema (Britez) o los defensores, también los volantes, hay mucha conexión entre nosotros y siempre la idea es tratar de estar bien ordenados".

Trabajar y esperar

A pesar de que las reuniones se suceden y los planteles intentan no estar al margen a la hora de conocer fehacientemente cuándo se producirá el retorno oficial del fútbol argentino, para el volante central, al igual que sus compañeros, la receta es una sola: "Desde lo físico siempre sirve jugar este tipo de partidos, a mí no me tocó jugar contra Atlético de Rafaela y obviamente que la meta es prepararme bien para lo que viene, que será enfrentar a River cuando se resuelva toda esta situación en el fútbol argentino".





Para más adelante, agregar: "Sabemos que estamos transitando una preparación extensa por esta situación; es una incertidumbre muy grande para todos no saber cuándo vas a arrancar. Uno siempre se prepara para la competencia pero realmente no sabemos cuándo será ese momento. Creo que no tenemos que volvernos locos, seguir trabajando con intensidad en cada entrenamiento, buscar ir práctica a práctica con el cuerpo técnico para corregir cosas. Por suerte tuvimos la posibilidad de jugar varios amistosos, no hay jugadores lesionados y tal vez si esto no se resuelve buscaremos jugar un par de partidos más. La idea es estar bien a punto en ese momento donde sepamos que volveremos a jugar y donde vamos a tener un partido muy difícil contra River en su cancha".