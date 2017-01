¡Es una nena! Higuaín le pidió fotos "zarpadas" y se armó tremendo lío

Se llama Antonella Fiordelisi y por estos días su nombre ha recorrido el planeta gracias a su reveladora anécdota que tiene como protagonista nada menos que al futbolista argentino Gonzalo Higuaín.

La joven modelo italiana, de tan sólo 18 añitos, mostró las conversaciones que mantuvo con el Pipita en las redes y el diario inglés The Sun se encargó de difundirlas.

chica15.jpg





"Higuaín me pedía fotos de mi cola en Instagram. ¡Está loco!", fueron las palabras de la "inocente" Anto, quien no imaginó la repercusión que tendrían sus dichos y tuvo que salir a pedir disculpas en Facebook:

"Sólo para aclarar:

Con Higuaín hablamos un par de veces sobre el chat de Instagram, y la nuestra ha sido una conversación juguetona y divertida. No quería definitivamente ofenderlo, también porque los enfermos son otros y no Higuaín que conmigo se comportó de manera cortés y nunca inoportuno. Me disculpo con él, definitivamente no era mi intención ofenderlo: la mía fue una simple broma. Pero quería añadir que he aprendido una lección de esta experiencia: hay que estar muy atentos a las palabras que se usan en las redes sociales".

