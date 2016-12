Escándalo entre Dotto, Valeria Mazza y Gravier: el representante aseguró que lo estafaron

"Si hubiera tenido un resarcimiento económico desde Valeria Mazza hasta Liz Solari lo mínimo que tendría sería un helicóptero importante", dijo Pancho Dotto.

La frase fue el disparador de varios temas.

Dotto fue el manager de modelos más importante de los '90. Fue quien le manejó la carrera a Valeria Mazza, entre otras chicas que llegaron a lo más alto. También fue quien descubrió a Pampita.

El representante no se quedó atrás. "Lo de Valeria fue tremendo: ellos se quedaron con contratos que habían firmado conmigo", aseguró, y acusó: "Yo creo que el mentor de todo fue el marido -dijo- Es lo que se dice siempre, por algo están juntos".

Luego se refirió irónicamente a Gravier como "Alejandrito". Y lo definió: "Es un personaje impresionante. Ya todos nos conocemos y la gente sabe cómo es cada uno".

Reveló que fue muy amigo de Valeria pero que eso se terminó y ahora no tiene ninguna relación con la pareja. "Ellos tienen un gran tendal de gente que han dejado lastimada, es su personalidad. Y el primero fui yo", denunció.

Aseguró luego tener todo documentado: "Les podría haber hecho juicio en su momento pero no quise, y ya prescribió todo. Que sean felices pero no conmigo. Que sean felices, pero yo no comparto nada más con ellos. Es una cosa que no tiene vuelta atrás".

Cuando le consultaron si Mazza lo defraudó, Dotto fue contundente: "No solamente a mí. Son así ellos, van por la vida de esa manera y sin embargo tienen su gala y va un montón de gente que dijo que nunca iría. En Argentina para la foto cualquiera hace cualquier cosa".

Y dio a entender que Valeria estaría al tanto de los supuesto "manejos" de su marido. "Yo pensé que estaba ajena cuando era chiquita, a estas maniobras.

Después cuando uno es grande no podés no estar al tanto", comentó en el programa de Carlos Monti. Y agregó: "En Argentina cuando pasa algo las mujeres dicen 'no pasó nada, yo no sabía nada, y cuando encuentran al marido contando plata dicen 'ay yo no sabía'. Es una cosa tremenda, no saben lo que pasa adentro de su casa", finalizó.

