Escándalo: Oriana Junco confesó que fue amante de dos famosas

Oriana Junco no deja de sorprender. Hace poco fue la gran protagonista de una despedida de solteros que causó polémica. El novio no pudo resistirse a sus atributos y ella grabó todos los momentos donde se dejó llevar por la pasión y la besó. La pareja del chico se enojó y decidió separarse, aunque días después lo perdonó.





Ahora, una fuerte revelación la tiene en boca de todos. En su Facebook, compartió una foto con Pata Villanueva, su exsocia y confesó ¡que fueron amantes! "Y bueno... ya que estoy contando, con Pata fuimos socias y amantes. ¡Lo dije!", publicó. Sin embargo, minutos antes había adelantado que con Silvia Peyrou vivió "momentos mágicos". ¡Fue otra de sus conquistas!





Recordemos que antes de su transformación, era conocida como Oggi Junco. En diálogo con Crónica, amplió detalles y no se guardó nada: "Cuando yo era bisexual iba para un lado, para el otro y estuve con muchas famosas porque manejaba las estrellas del pais y del mundo. Fue hace muchos años, cuando era relacionista público de todas las discos, de todos los desfiles, presentaba todas las fragancias importadas, traje artistas de Hollywood. Cuando era el "one" se me tiraban todas porque como hombre era muy atractivo".





Y agregó: "Hay fotos intimas y todo que prueban nuestra relación, pero igual ninguna lo va negar porque es algo que pasó. Lo de Silvia fue hace 15 años. Tuvimos un noviazgo de verano y hace poco volvimos a tener algo en mi semipiso de Palermo".





Lo dramático de su confesión, es que Silvia le pidió por favor que no cuente nada porque su familia "se iba a morir". No hubo arreglo...





¡Tremendo!