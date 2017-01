Escándalo en puerta: "Fue un polvo de Año Nuevo"

Nazarena Vélez no tiene paz: luego de confirmar su relación amorosa con Pablo Melillo, el piloto y empresario, la ex del deportista salió a hablar en los medios y no tuvo palabras muy afectuosas para con la actriz y madre de Barbie.

Verónica, en "Los Ángeles de la mañana", confirmó: "Él me dice que se conocen desde la inauguración de Negroni, que es conocida de la hermana. Que no pasaba nada, que recién pasó en Punta del Este, cosa que no le creo nada. Para mí pasaba desde antes".

"Le pregunté si había valido la pena, me dijo que no, que la estaba pasando muy mal con esto, que no le estaba gustando nada. Ya está, a mí me admitió, básicamente, que fue un polvo para Año Nuevo. Quería saber desde cuándo estaban porque yo también estaba involucrada cuando ellos empezaron a salir", dijo después.

Sabiendo cómo es Nazarena, no faltará mucho para escuchar su respuesta. Escándalo en puerta.





Fuente: Primicias Ya